Resumen diario: El dólar se debilita en medio de la inflación y comentarios de Trump

Principales movimientos de los mercados estadounidenses Nasdaq 100 , S&P 500 y Russell 2000 cerraron al alza, impulsados por la expectativa del 100 % de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre.

Nasdaq 100 +1,14 %, S&P 500 +0,9 %, Russell 2000 +2,1 %. Inflación en EE. UU. y política monetaria IPC anual de julio : 2,7 % (sin cambios respecto al mes anterior).

IPC subyacente : 3,1 %, por encima de lo previsto.

Comentarios de Trump y del nuevo gobernador de la Fed, Miran, refuerzan el sesgo dovish en las expectativas de tasas. Divisas y mercado de materias primas EUR/USD rebotó desde 1,1800 hasta 1,1700.

Gas natural EE. UU. : caída tras recorte de previsiones de la EIA para 2025 y 2026.

Petróleo WTI: presión bajista, prueba de soporte en 63 USD/barril; OPEP reporta aumento de producción. Geopolítica y agricultura Zelenski afirma que Rusia podría lanzar ofensiva tras el 15 de agosto, pero descarta retirada de tropas.

Informe WASDE : aumento en producción de maíz y caída en soja → maíz < 400 ¢/bushel, soja > 1.000 ¢/bushel.

Trump propone cuadruplicar compras de soja por parte de China, poco probable por dependencia de Brasil. Metales preciosos Oro recupera parte de las pérdidas previas, favorecido por debilidad del dólar. Economía europea Índice ZEW Alemania : desplome a 34,7 puntos (julio: 52,7), afectado por tensiones comerciales UE-EE. UU.

SAP cae un 5 %, su nivel más bajo desde abril, por temor a pérdida de competitividad tecnológica frente a EE. UU. Tecnología y guerra comercial EE. UU.–China Trump aprueba venta de chips de Nvidia y AMD a China con arancel del 15 % sobre ingresos.

Pekín responde prohibiendo compras a empresas estatales, intensificando la guerra tecnológica. Criptomonedas Bitcoin cerca de 52.000 USD, Ethereum en torno a 4.400 USD, ambas en caída por fortaleza previa del dólar.

Trigo: retrocede a 500 ¢/bushel por incremento global de producción.

