Resumen diario: El dólar se debilita en medio de la inflación y comentarios de Trump

Principales movimientos de los mercados estadounidenses
-
Nasdaq 100, S&P 500 y Russell 2000 cerraron al alza, impulsados por la expectativa del 100 % de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre.
-
Nasdaq 100 +1,14 %, S&P 500 +0,9 %, Russell 2000 +2,1 %.
Inflación en EE. UU. y política monetaria
-
IPC anual de julio: 2,7 % (sin cambios respecto al mes anterior).
-
IPC subyacente: 3,1 %, por encima de lo previsto.
-
Comentarios de Trump y del nuevo gobernador de la Fed, Miran, refuerzan el sesgo dovish en las expectativas de tasas.
Divisas y mercado de materias primas
-
EUR/USD rebotó desde 1,1800 hasta 1,1700.
-
Gas natural EE. UU.: caída tras recorte de previsiones de la EIA para 2025 y 2026.
-
Petróleo WTI: presión bajista, prueba de soporte en 63 USD/barril; OPEP reporta aumento de producción.
Geopolítica y agricultura
-
Zelenski afirma que Rusia podría lanzar ofensiva tras el 15 de agosto, pero descarta retirada de tropas.
-
Informe WASDE: aumento en producción de maíz y caída en soja → maíz < 400 ¢/bushel, soja > 1.000 ¢/bushel.
-
Trump propone cuadruplicar compras de soja por parte de China, poco probable por dependencia de Brasil.
Metales preciosos
-
Oro recupera parte de las pérdidas previas, favorecido por debilidad del dólar.
Economía europea
-
Índice ZEW Alemania: desplome a 34,7 puntos (julio: 52,7), afectado por tensiones comerciales UE-EE. UU.
-
SAP cae un 5 %, su nivel más bajo desde abril, por temor a pérdida de competitividad tecnológica frente a EE. UU.
Tecnología y guerra comercial EE. UU.–China
-
Trump aprueba venta de chips de Nvidia y AMD a China con arancel del 15 % sobre ingresos.
-
Pekín responde prohibiendo compras a empresas estatales, intensificando la guerra tecnológica.
Criptomonedas
-
Bitcoin cerca de 52.000 USD, Ethereum en torno a 4.400 USD, ambas en caída por fortaleza previa del dólar.
- Trigo: retrocede a 500 ¢/bushel por incremento global de producción.
