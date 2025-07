📉 Resumen diario: el Dow Jones cae un 0,7 % pese al optimismo en tecnológicas · El cacao vuelve a mínimos de abril

Los 铆ndices burs谩tiles de EE. UU. recortan las ganancias iniciales. Estados Unidos anunci贸 una inversi贸n adicional de 70.000 millones de d贸lares en inteligencia artificial, junto con planes para suavizar las restricciones a la exportaci贸n de chips avanzados de IA, lo que permitir谩 a las empresas estadounidenses reanudar los env铆os de GPUs a China. Tras las subidas en acciones de inteligencia artificial, el Nasdaq 100 sube casi un 0,3 %, superando a otros referentes como el Dow Jones Industrial Average (DJIA), que hoy cae un 0,7 %. Hoy comienza oficialmente la temporada de resultados clave, con los grandes bancos reportando cifras s贸lidas. Todas las entidades superaron las expectativas de BPA e ingresos, aunque las reacciones del mercado han sido mixtas, lo que sugiere toma de beneficios mientras los inversores eval煤an el rumbo de la pol铆tica monetaria de la Fed. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil JPMorgan Chase report贸 un BPA de 5,25 USD frente a los 4,47 USD esperados, con ingresos de 45.680 millones , por encima de los 44.050 millones estimados. Adem谩s, elev贸 su previsi贸n de ingresos netos por intereses para el a帽o. No obstante, sus acciones caen casi un 1 % en la sesi贸n.

Wells Fargo present贸 un BPA de 1,60 USD frente a los 1,41 USD previstos e ingresos de 20.820 millones , un aumento del 1 % interanual. A pesar de superar estimaciones, el banco rebaj贸 su previsi贸n de ingresos por intereses para 2025 , y sus acciones caen 5,5 % durante la jornada.

Citigroup report贸 un s贸lido BPA de 1,96 USD (vs. 1,61 USD esperados), con ingresos que crecieron un 8 % interanual , impulsados por un rendimiento r茅cord en negociaci贸n de acciones y la recuperaci贸n del negocio de banca de inversi贸n. Las acciones suben 3,3 % .

BlackRock alcanz贸 un r茅cord de 12,5 billones de USD en activos bajo gesti贸n, con un BPA de 12,05 USD (vs. 10,67 esperados) e ingresos que aumentaron un 13 % interanual hasta los 5.420 millones. Pese a los buenos resultados, sus acciones caen cerca del 6 %. Las acciones de productores de cobre como Freeport-McMoRan y Southern Copper se encuentran entre las m谩s d茅biles del d铆a. Morgan Stanley rebaj贸 la calificaci贸n de ambas, citando riesgos de que los aranceles del 50 % propuestos por Trump al cobre reduzcan significativamente la demanda. El par USD/JPY subi贸 a su nivel m谩s alto desde principios de abril, poniendo a prueba la marca de 149, a pesar de una reacci贸n inicial negativa del d贸lar tras el informe del IPC. El IPC de EE. UU. de junio se situ贸 en 2,7 % interanual (vs. 2,6 % esperado y 2,4 % en mayo). La inflaci贸n subyacente estuvo en l铆nea con las previsiones: 2,9 % interanual y 0,2 % mensual, lo que respalda la narrativa de desinflaci贸n que sigue la Fed. El IPC de Canad谩 tambi茅n cumpli贸 las expectativas, situ谩ndose en 1,9 % interanual, lo que fortaleci贸 brevemente al d贸lar canadiense. Sin embargo, el USD/CAD volvi贸 a superar los 1,37 posteriormente. Aunque el dato de hoy no aumenta significativamente las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed, mantiene abierta la posibilidad de un giro en septiembre. El informe destac贸 el mayor aporte de la energ铆a y los aranceles a la inflaci贸n. Los precios del petr贸leo contin煤an cayendo, tras declaraciones de Donald Trump indicando que EE. UU. reanudar谩 los env铆os de armas a Ucrania. Trump tambi茅n amenaz贸 con imponer aranceles retaliatorios del 100 % a Rusia si no inicia negociaciones de paz significativas en un plazo de 50 d铆as. Estas sanciones podr铆an restringir te贸ricamente la oferta global de petr贸leo ruso, a帽adiendo complejidad a las perspectivas del mercado. Las acciones de Nvidia y AMD suben con fuerza hoy, un 4 % y 6 % respectivamente. Las subidas siguen al anuncio de que las autoridades estadounidenses autorizar谩n nuevas licencias de exportaci贸n para chips avanzados de IA a China. Se espera que Nvidia reanude las ventas de sus chips H20 a clientes chinos. Los futuros del cacao se desploman m谩s de 6 %, reaccionando a una sorpresiva ca铆da del 22 % en el volumen de procesamiento en Malasia 鈥攗na se帽al clara del debilitamiento de la demanda en el mercado mundial del cacao. Bitcoin retrocede desde sus m谩ximos recientes, cayendo de 119.000 a 117.000 USD, mientras el sentimiento en criptomonedas se enfr铆a levemente tras las fuertes subidas previas. 聽 Fuente: xStation5 聽 __________

