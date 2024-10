Resumen diario: El ORO alcanza un nuevo máximo histórico, Wall Street se muestra dispar a pesar de los comentarios de Waller 🗽Gas Natural sube a 2,73 dólares por MMBtu tras el rollover 📈

Los 铆ndices estadounidenses est谩n compensando las ca铆das tras una apertura m谩s d茅bil. El S&P 500 ya est谩 cayendo apenas un 0,1%, el Dow Jones ha subido un 0,2%, el Nasdaq 100 ha bajado un 0,3% y el Russell 2000 est谩 cayendo casi un 0,6%. A pesar del d铆a de las "tres brujas", la volatilidad en los mercados es relativamente baja

Los comentarios de Waller desde la Fed respaldaron el sentimiento de los 铆ndices burs谩tiles. Waller indic贸 que la Fed espera una lectura de PCE mucho m谩s d茅bil y espera una fuerte ca铆da adicional en la inflaci贸n, que en alg煤n momento podr铆a incluso ser una "preocupaci贸n" para la Fed

Los mercados se tranquilizaron con el comentario de que la Fed relajar谩 la pol铆tica dr谩sticamente, y la creencia frente a una fuerte "desinflaci贸n" es esperar un nuevo ciclo agresivo de reducciones en los EE. UU.

Los decepcionantes resultados de FedEx empujan el precio de las acciones de la compa帽铆a hacia abajo un -13% a su nivel m谩s bajo desde junio de este a帽o. UPS (-2.5%) tambi茅n est谩 cotizando a la baja en una ola de preocupaciones sobre el estado del sector de las empresas de entrega.

El trimestre pasado, la compa帽铆a registr贸 su rentabilidad m谩s d茅bil desde 2009, adem谩s de beneficio聽e ingresos m谩s d茅biles de lo previsto, y pron贸sticos decepcionantes.

Elliot Hill ha sido nombrado nuevo CEO de Nike. El cambio de CEO se produce despu茅s de cuatro a帽os de John Donahoe. El regreso de Hill se percibe como una oportunidad para cambiar las estrategias anteriores de Nike. Tras esta noticia, el precio de las acciones de la compa帽铆a est谩 subiendo聽m谩s del 6%.

Las acciones de Constellation Energy han subido m谩s del 20% y est谩n alcanzando m谩ximos hist贸ricos tras la noticia de la reapertura de la planta de energ铆a nuclear de Three Miles Island, que alimentar谩 los centros de datos de Microsoft

Las acciones de las empresas de uranio tambi茅n est谩n subiendo en respuesta al acuerdo. Cameco ha subido un 8% y Uranium Energy Corp ha subido casi un 5%. Un mayor inter茅s en la energ铆a nuclear podr铆a aumentar la demanda de mineral de uranio

Los 铆ndices europeos han experimentado una correcci贸n despu茅s de haber obtenido probablemente beneficios tras el repunte de ayer. El DAX y el CAC40 est谩n bajando un -1,5% hoy, el FTSE 100 ha bajado un 1,2% y el IT40 de Italia ha bajado un 0,8%. El Stoxx Europe 600 toca un descuento del -1,4%.

El mercado de bonos est谩 viendo un repunte en los rendimientos hoy. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 a帽os subieron ligeramente hasta el 3,73% (+1,5 puntos b谩sicos), mientras que los bonos alemanes a 10 a帽os subieron +1 punto b谩sico hasta el 2,2%.

Entre las monedas del G10, el yen japon茅s es la de peor desempe帽o, cayendo un 0,9% frente a una canasta de monedas hoy despu茅s de que el Banco de Jap贸n decidiera dejar las tasas de inter茅s sin cambios. Las ventas minoristas de julio en Canad谩 aumentaron por encima de las expectativas. Al mismo tiempo, la lectura del 铆ndice de precios al productor para agosto muestra una disminuci贸n del -0,8%. Este conjunto de datos respalda un escenario en el que el Banco de Canad谩 puede superar la inflaci贸n sin llevar a la econom铆a a una recesi贸n.

Ventas minoristas (m/m): 0,9% Pron贸stico: 0,6%

Anteriormente: -0,3% Ventas minoristas sin vehículos (m/m): 0,4%
Pronóstico: 0,3%

Anteriormente: 0,3%

El sentimiento del mercado de criptomonedas sigue siendo bastante mixto; el precio de Bitcoin ha ca铆do por debajo de los 63.000 d贸lares. El oro registra nuevas ganancias y ha subido un 1,2% hoy hasta alcanzar m谩ximos hist贸ricos, por encima de los 1.618 d贸lares la onza en medio de se帽ales moderadas de la Fed y un mayor optimismo por la "desinflaci贸n"

El gas natural sube tras la reversi贸n hasta los 2,72 d贸lares por MMBtu. Entre los productos agr铆colas, el AZ脷CAR registr贸 los聽mayores beneficios hoy, mientras que los contratos de CAF脡 se liquidaron casi un 3%. El ALGOD脫N en ICE cedi贸 parte de los beneficios y retrocedi贸 hasta los 73,5 d贸lares el fardo

