Los índices cerraron la jornada en terreno negativo tras comentarios caóticos de Donald Trump. El Bitcoin se mantiene relativamente estable, mientras que el oro registra un sólido repunte .

El sector de biotecnología en EE.鈥疷U. es uno de los de peor desempeño del día. El subíndice XBI cayó un 6鈥% después de que el presidente Donald Trump anunciara que se impondrán aranceles a productos farmacéuticos en las próximas dos semanas.

Take Two Interactive (Take-Two Interactive Software) , la empresa detrás de franquicias como Grand Theft Auto y Red Dead Redemption, decidió lanzar el segundo tráiler de Grand Theft Auto VI al inicio de la sesión en Wall Street.

Las acciones de Palantir (Palantir Technologies) cayeron más de un 13.5鈥% hoy, a pesar de que la empresa publicó un informe muy sólido sobre el primer trimestre fiscal de 2025 y elevó sus previsiones.

La sesión de hoy se centró en alzas en materias primas industriales y metales preciosos . Al momento de redactar, el crudo WTI sube más del 3.4鈥%, y el oro gana un 2.5鈥%.

El oro registra alzas acumuladas en el año superiores al 26鈥% , un rendimiento que supera la rentabilidad media anual máxima de los últimos 25 años, que fue del 30.2鈥%, y que ahora se ha alcanzado en apenas cuatro meses.

El secretario del Tesoro de EE.鈥疷U., Bessent , afirmó que Washington está llevando a cabo conversaciones comerciales con entre 17 y 18 socios y que podría anunciarse un acuerdo relevante tan pronto como esta semana .

Bessent reconoció que China aún no participa activamente en las negociaciones. Aun así, prevé recortes arancelarios importantes y subrayó que la incertidumbre estratégica forma parte del proceso de negociación .

Aunque los índices abrieron en territorio negativo, una nueva ola de caídas siguió al discurso de Trump. El presidente sugirió que no hay prisa por alcanzar acuerdos comerciales con ciertos países, lo cual contradice las declaraciones anteriores de Bessent.

En cuanto a China, Trump cree que los aranceles están revirtiendo el déficit comercial del país y que Estados Unidos “no pierde nada” al no comerciar con China. Reiteró su compromiso con la protección de la industria automotriz nacional.

En el mercado de divisas , las monedas con mejor desempeño fueron el yen japonés y la libra esterlina . Por otro lado, las mayores caídas se observaron en el dólar estadounidense y el franco suizo .

En el mercado de criptomonedas, se observaron caídas generalizadas, excepto en el Bitcoin, que solo baja un 0.20鈥%. El Ethereum cae cerca del 3.00鈥%, hasta los 1,795鈥疷SD, y otros proyectos de menor capitalización pierden colectivamente un 1.00鈥%.

