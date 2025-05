Resumen diario: El oro sube ante temores de guerra comercial, mientras el petróleo cae por el aumento de producción de la OPEP+.

• Los mercados retroceden tras un histórico ciclo alcista, ya que el Dow Jones Industrial Average subió un 0.26 %, el Nasdaq 100 un 0.29 % y el S&P 500 cayó un 0.2 %, interrumpiendo el avance más prolongado del S&P en unos 20 años. Incluso los datos positivos del sector servicios no lograron sostener el ánimo del mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil • Los aranceles de Trump golpean a la industria del entretenimiento, con un nuevo impuesto del 100 % sobre todas las películas producidas fuera de EE. UU., lo que provocó una caída del 1.2 % en las acciones de Netflix y descensos de entre 0.7 % y 1.7 % en Disney, Warner Bros Discovery y Comcast. • El oro se dispara por temores a una guerra comercial, subiendo un 2.3 % hasta los 3,316.04 dólares por onza, a medida que los inversores buscan activos refugio ante las tensiones comerciales entre EE. UU. y China. Pese a que Trump ha insinuado posibles acuerdos con algunos países esta semana, no se espera un entendimiento inmediato con China. El oro ha subido un 26 % en lo que va del año, marcando un récord en abril con más de 3,500 dólares. • El índice ISM del sector servicios de abril superó ampliamente las expectativas, situándose en 51.6 puntos, frente a un pronóstico de 50.2 y un dato previo de 50.8. El subíndice de precios subió con fuerza hasta los 65.1 puntos, mientras que el subíndice de nuevos pedidos alcanzó los 52.3. El componente de empleo se mantiene por debajo de 50 puntos, aunque mejor que lo previsto y que el dato anterior. • Los precios del petróleo extienden su caída, con el WTI bajando un 2.6 % hasta situarse por debajo de los 57 dólares por barril, cerca de mínimos de cuatro años, después de que la OPEP+ acordara el sábado aumentar la producción en más de 400,000 barriles diarios a partir de junio. Analistas advierten que los mercados globales podrían enfrentar un exceso de oferta de hasta 500,000 barriles diarios, lo que podría llevar los precios hacia los 50 dólares. • Se avecina decisión de la Reserva Federal, ya que los responsables de política monetaria se reunirán el miércoles en medio de expectativas de mantener las tasas sin cambios, a pesar de la presión pública ejercida por Trump. Los recientes datos sólidos del mercado laboral le dan al organismo argumentos para mantener su política actual, aunque persisten preocupaciones sobre el impacto inflacionario de los aranceles. • El dólar perdió terreno hoy en los mercados internacionales, debido a preocupaciones comerciales, aunque al cierre del día la subida del tipo de cambio EUR/USD fue limitada. El par se sitúa en torno a 1.13. • Se acelera la actividad de fusiones y adquisiciones, con 3G Capital adquiriendo Skechers por 9,420 millones de dólares (una prima del 28 %), Sunoco comprando Parkland Corp por 9,100 millones de dólares y reportes de que Shell evalúa una posible adquisición de BP. Por su parte, Apple anunció su primera emisión de bonos corporativos en dos años. • Warren Buffett anuncia plan de sucesión, con Berkshire Hathaway nombrando oficialmente a Greg Abel, actual vicepresidente, como sucesor de Buffett en la dirección ejecutiva a partir del 1 de enero de 2026, tras una votación unánime del consejo el domingo. Buffett, de 94 años, ha ocupado el cargo desde 1970. • El Secretario del Tesoro defiende la agenda económica de Trump, declarando en el Instituto Milken que los aranceles, recortes de impuestos y desregulación son “piezas interconectadas de un motor diseñado para fomentar la inversión a largo plazo en la economía estadounidense”, mientras afirmaba que los mercados de EE. UU. eran “antifrágiles”. • El dólar de Taiwán se dispara por expectativas comerciales, registrando su mayor alza desde 1988 ante especulaciones de que las autoridades permitirán una apreciación del tipo de cambio para facilitar un superávit comercial con EE. UU., aun cuando los mercados de divisas globales presionaron a la baja al índice del dólar, que cayó un 0.3 %. • Los mercados de criptomonedas retroceden, con el Bitcoin cayendo un 1.5 % hasta los 94,100 dólares y el Ether bajando un 1.4 % hasta los 1,800 dólares, en medio de la continua volatilidad de los activos digitales, a pesar de su sólido desempeño en lo que va del año.

