Resumen diario: El oro y el Nasdaq-100 suben un 1% en medio de un dólar estadounidense más débil; Bitcoin sube a $73,000 📈

Los índices bursátiles estadounidenses están teniendo una sesión mixta hoy, pero el sector tecnológico está subiendo, apoyado por las acciones de las empresas de software y semiconductores. El mercado está esperando los resultados de AMD, Visa y, lo más importante, Alphabet, que se conocerán después de la sesión estadounidense de hoy. Las acciones de AMD suben más del 3% antes del informe y Alphabet, un 1,5%

Actualmente, el Nasdaq-100 está aumentando un 0,8%, pero otros índices de referencia estadounidenses como el Dow Jones y el S&P 500 están cayendo marginalmente. El retroceso del dólar tras los datos JOLTS más débiles de lo previsto respaldó los beneficios del oro, que está subiendo casi un 1% hoy y alcanzando un nuevo máximo histórico en $2770 por onza. Las acciones de PayPal cayeron un 3,5% hoy a pesar de unos beneficios por acción mejores de lo esperado y un crecimiento de los ingresos del 6% interanual, que estuvo en línea con las expectativas. La compañía informó de un BPA de 1,20 dólares, por encima de los 1,07 dólares esperados en Wall Street, pero el aumento de la rentabilidad (y de los márgenes) se vio compensado por unas previsiones ligeramente más mixtas, lo que indica presión sobre la realización de los beneficios.

Las acciones de McDonald's bajaron más del 3,5% tras los resultados del tercer trimestre. Las ventas comparables cayeron en el tercer trimestre intertrimestral de forma más pronunciada de lo esperado, un -1,5% frente a las expectativas del -0,67%. El beneficio operativo cayó un 1% interanual.

Las acciones de Pfizer cayeron un 1,5% a pesar de los sólidos resultados, después de que los analistas de Wall Street dijeran que el principal componente de los mejores resultados fue la venta del siguiente lote de vacunas contra el Covid, pero otros aspectos del negocio de la empresa siguen siendo inciertos. El número de ofertas de empleo (JOLTS) en EE. UU., en octubre, fue de 7,443 millones frente a los 8 millones previstos y los 8,040 millones anteriores. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años cayeron al 4,28 % hoy, por debajo del 4,31 % anterior a la publicación de los datos JOLTS. El EUR-USD sube un 0,07 % Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El índice de precios de la vivienda de EE. UU. subió un 0,3 % intermensual frente al 0,1 % esperado y el 0,1 % anterior (4,2 % interanual frente al 4,5 % anterior).

El índice Case/Schiller a 20 años de EE. UU. fue del 5,2 % interanual frente al 5,1 % interanual y el 5,9 % interanual anteriores

El Redbook de EE. UU. (crecimiento de las ventas en grandes tiendas minoristas de EE. UU.) fue del 5,6 % interanual frente al 4,6 % anterior.

Los inventarios mayoristas de EE. UU. m/m fueron de -0,1 % m/m frente al 0,1 % m/m y el 0,1 % anterior

Los inventarios minoristas de EE. UU. excluyendo automóviles fueron del 0,1 % m/m frente al 0,5 % esperado y el 0,5 % anterior.

Los datos generales, a pesar de un JOLTS más débil, apuntan a una mayor demanda de los consumidores, con una caída de los inventarios mayoristas, un mayor ritmo de crecimiento de las ventas comparables en el Redbook de EE. UU. y un índice de precios de la vivienda promedio más alto de lo esperado. Las materias primas agrícolas en la Bolsa de Valores de Chicago subieron ligeramente hoy, respaldadas por un dólar más débil. El trigo en el CBOT subió más del 2 %, mientras que los contratos de algodón en el ICE se detuvieron cerca de los 70,7 dólares por fardo. Los contratos de cacao subieron más, más del 4 %

El oro está atrayendo la atención principal del mercado de metales preciosos, pero la plata también subió más del 2 % hoy. El aluminio y el platino también se cotizan notablemente al alza. Los metales industriales, por otro lado, reportaron un desempeño débil, a pesar de los beneficios iniciales en el mercado de valores chino

La perspectiva de un paquete de estímulo adicional de $ 1.2 billones en China inicialmente respaldó el sentimiento de los inversores, pero los contratos de referencia chinos ahora han borrado por completo los beneficios iniciales. En última instancia, se espera que China anuncie una decisión sobre tratamientos adicionales para apoyar la economía en una reunión del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo a principios de noviembre.

Los sentimientos del mercado de criptomonedas han sido muy exitosos. Bitcoin ha repuntado casi un 4% y se acercó a la marca de $ 73,000 hoy, donde se encuentra el máximo histórico de la primavera de este año.

Dogecoin está repuntando más del 12%, respaldado por el sentimiento positivo en torno a memcoin, así como Tesla y Elon Musk, indirectamente en el contexto de la creciente ventaja de Donald Trump en las encuestas antes de las elecciones estadounidenses El sector del software y los semiconductores se destaca hoy frente al mercado de valores en general, que está registrando resultados mixtos. Fuente: xStation5

