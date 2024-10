Resumen diario: El repunte de Wall Street se extiende 🗽El oro alcanza máximos históricos mientras los mercados esperan recortes de tasas de la Fed

Sólo quedan unos días para que la Reserva Federal tome una decisión importante sobre los tipos de interés el 18 de septiembre. El recorte de los tipos es evidente, pero la cuestión de su magnitud sigue siendo incierta

El mercado da un 45% de probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos. Parece que los inversores en el mercado de metales preciosos esperan un recorte mayor.

El oro alcanza niveles de 2.585 dólares la onza, mientras que la plata se acerca a niveles de 31 dólares la onza, subiendo más del 10% esta semana

También se observan fuertes ganancias esta semana en el platino y el paladio, ante las expectativas de un mayor déficit. Se han planteado preocupaciones sobre la prohibición de las exportaciones de metales clave de Rusia y países aliados. El petróleo crudo está recuperando algunas de las pérdidas de esta semana, probando niveles de $70 por barril para el crudo WTI, después de probar niveles de $65 por barril esta semana

El índice de confianza del consumidor llegó a 69 preliminarmente para septiembre, un repunte desde 67,9, más alto que los 68,5 puntos esperados

La debilidad en el dólar estadounidense llevó al par USD - JPY a caer a su nivel más bajo este año. Reunión del BoJ la próxima semana, pero no se espera un aumento de las tasas de interés

Los índices estadounidenses han rebotado bruscamente desde mediados de esta semana, y ha habido una reducción de casi toda la caída de la primera semana de septiembre. El Nasdaq 100 está a solo un 0,5% de su pico del 2 de septiembre

El Nasdaq 100 gana a pesar de la debilidad en Adobe, que cayó casi un 10% hoy después de proporcionar menos de lo esperado para el próximo trimestre, superando las expectativas de EPS e ingresos. Sin embargo, la dinámica de ventas trimestrales esperada por Adobe implica el aumento trimestral más bajo en la historia de la compañía a pesar de las herramientas de inteligencia artificial generativa de software en progreso

DJIA sube casi un 1% hoy y el repunte del mercado de valores está vinculado a la expectativa de un recorte mayor por parte de la Fed, que en este punto ya no es visto por el mercado como una amenaza, sino como una necesidad de evitar un aterrizaje brusco, mientras que los datos macroeconómicos de EE. UU. fueron más fuertes de lo esperado

La inflación del IPC de esta semana fue como se esperaba, a excepción de un repunte más fuerte en la inflación subyacente. Es este factor, junto con lecturas de inflación del IPC mensual más altas, lo que puede causar los recortes de tasas de 50 pb por parte de la Fed

Bitcoin también está subiendo un 3% hoy debido a las crecientes expectativas de recortes adicionales de la Fed. Las acciones de Microstrategy suben un 7% ante la noticia de que la compañía compró 18,300 Bitcoins

Boeing está cayendo más del 3% hoy ante las huelgas de trabajadores. Las acciones de la compañía pierden un 60% este año ante los grandes problemas de los aviones

El azúcar se recupera hoy, debido a las preocupaciones sobre la cosecha de Brasil ante los incendios forestales que continúan allí. El algodón, por otro lado, gana debido a la amenaza que suponen los huracanes en Estados Unidos y al repunte del precio del petróleo

Esta semana se ha celebrado un debate electoral entre Trump y Harris. Aunque ambos bandos declararon la victoria en el debate, muchos medios de comunicación señalaron la ventaja de Harris en el debate. El movimiento en los mercados fue limitado, aunque se pudo observar cierto debilitamiento del dólar.

