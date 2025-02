Resumen diario: el riesgo de una guerra comercial no frena las alzas en Wall Street 📈

Los índices estadounidenses están abriendo la nueva semana con optimismo, principalmente impulsados por las empresas tecnológicas, particularmente el sector de semiconductores. El S&P 500 sube un 0.7% , el Nasdaq aumenta un 1.15% , el Dow Jones incrementa un 0.35% , y el Russell 2000 registra un alza del 0.55% .

También se están observando alzas significativas en las empresas del sector de materiales tras el anuncio de Donald Trump sobre aranceles al acero y al aluminio (incluyendo la Unión Europea).

Merck KGaA está en negociaciones avanzadas para adquirir Springworks Therapeutics . Según fuentes familiarizadas con el asunto, la transacción podría concretarse en las próximas semanas, aunque no se han revelado los términos del posible acuerdo. Las acciones de Springworks suben hoy casi un 36% .

La Comisión Europea ha anunciado una respuesta a los aranceles mencionados, considerándolos ilegales y contraproducentes, aunque no ha especificado medidas antes de la implementación oficial de estas barreras comerciales.

Los índices europeos también están en alza a pesar de las amenazas arancelarias. El DAX no desacelera ni un momento (+0.57%), mientras que el CAC40 también crece (+0.4%), al igual que el FTSE 100 británico (+0.77%) y el FTSE MIB italiano (+0.5%).

En el mercado de divisas, el dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD) son los que más se fortalecen frente a las principales divisas del G10. El índice del dólar ( USD Index ) abrió la semana con fuerza gracias a nuevos anuncios arancelarios (+0.22%). A pesar de esto, el euro se fortalece frente al dólar (+0.18%), en parte debido al discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde , en el Parlamento Europeo, donde enfatizó que la lucha contra la inflación aún no ha terminado y que las condiciones para la recuperación económica en la eurozona están en marcha.

El oro ha mantenido su alza durante el día y actualmente sube un 1.50% , alcanzando los 2,905 USD por onza . La plata, por otro lado, sube un 0.70% , situándose en 32 USD por onza .

La alta demanda de oro ha persistido durante varios meses debido a riesgos geopolíticos e inflacionarios. Según los últimos datos, el Banco Popular de China (PBOC) continúa comprando oro a pesar de sus precios récord. El banco reanudó las compras en noviembre y las continuó en diciembre y enero. En enero, el banco incrementó sus reservas de oro en 160,000 onzas .

En el mercado de criptomonedas, observamos un optimismo moderado. Bitcoin sube un 0.90% , alcanzando los 97,300 USD , aunque ha limitado ligeramente su alza durante la sesión estadounidense. Anteriormente, los precios se acercaron a los 98,000 USD .

Ethereum está registrando alzas ligeramente mayores del 2.00%, alcanzando los 2,680 USD. A pesar de esto, el sentimiento en el mercado de criptomonedas sigue siendo débil, incluso con Bitcoin oscilando cerca de sus máximos históricos.

