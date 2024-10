Resumen diario: El S&P 500 inicia la semana con otro máximo histórico, mientras que las acciones chinas se ven presionadas por datos macroeconómicos lentos

Aparte del índice Hang Seng, que retrocedió un 0,54%, los índices asiáticos ganaron significativamente: el Nikkei 225 sumó un 0,57%, el Shanghai Composite subió un 2,07% y el Kospi subió un 1%.

Tras una lectura de inflación menor a la esperada (IPC: 0,4% frente al 0,8% esperado; IPP: -2,8% frente al -2,6% esperado), los datos comerciales de China mostraron más signos de desaceleración económica, ya que la balanza comercial cayó en septiembre de 91.020 millones de dólares a 81.710 millones de dólares, lo que supone un 10% menos de lo esperado.

Los nuevos préstamos en septiembre también tuvieron un rendimiento inferior, lo que pone de relieve la actual crisis inmobiliaria (1.590 billones de CNY, previsión: 1.860 billones de CNY, anterior: 900 billones de CNY).

Wall Street comenzó la semana con buen ánimo, con ganancias alcistas: el S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de la marca de 5855 (+0,75%), el Dow Jones subió un 0,42%, el Russell 2000 cotizó un 0,5% más y el Nasdaq se disparó un 0,83%.

Las ganancias en el Nasdaq fueron impulsadas por el entusiasmo por las acciones de semiconductores durante la sesión (NVIDIA: +2,3%, ASML: +3,25%, ARM: +5,6%, AMAT: +3,8%).

Los índices europeos cerraron la sesión en verde: el DAX subió un 0,7%, el CAC 40 francés sumó un 0,3%, el FTSE 100 británico subió un 0,47%, mientras que el FTSE MIB italiano y el IBEX 35 español encabezaron las alzas de hoy, sumando ambos un 1,1%.

Las acciones de Boeing Co. cayeron tras el anuncio de importantes recortes de empleo y retrasos en la producción.

Las acciones de Southwest Airlines cayeron hoy tras la noticia de que el inversor activista Elliott Investment Management ha solicitado formalmente una junta especial de accionistas, intensificando su impulso para cambios significativos en la aerolínea.

Las acciones de Bayer bajaron después de que un jurado de un tribunal estatal de Filadelfia emitiera un veredicto a favor de un hombre de Pensilvania que culpó a la compañía de causar linfoma no Hodgkin a través del herbicida Roundup de la compañía alemana.

Las acciones relacionadas con las criptomonedas subieron en las operaciones previas al mercado de EE. UU., impulsadas por las alzas de Bitcoin, ya que los operadores especularon que los últimos esfuerzos de estímulo de Beijing llevarían a los inversores hacia las criptomonedas en lugar de las acciones chinas. China podría emitir 6 billones de yuanes en bonos del Tesoro en 3 años - caixin.

El BOE vende 799,9 millones de libras esterlinas en bonos en subasta; recibe ofertas de 2.020 millones de libras esterlinas con una tasa de cobertura de 2,53.

Kashkari de la FED: parecen apropiados nuevos recortes de tasas. Los analistas de los principales bancos ahora están pronosticando una reducción de un cuarto de punto en las tasas cuando la FED se reúna nuevamente en noviembre, abandonando sus pedidos de un recorte mayor, según Bloomberg.

La OPEP reduce el pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2025 a 1,64 millones de bpd (previsión anterior de 1,74 millones de bpd). Tanto el Brent como el WTI están un 2% más bajos, cotizando a $ 77,56 y $ 73,95 respectivamente.

La moneda más fuerte hoy es el USD, con el índice del dólar estadounidense subiendo un 0,3% y más del 0,3% frente al euro y el 0,1% frente a la libra esterlina. La libra esterlina también está fuerte y solo pierde frente al dólar estadounidense. Las monedas con peor desempeño hoy son el yen y el franco suizo.

El mercado de criptomonedas se está disparando hoy. Ethereum ha subido un 6,7%, Dogecoin ha ganado un 4,2% y Bitcoin ha subido un 4,48%, hasta alrededor de 65.524 dólares.

Los metales preciosos están cayendo en su mayoría hoy: el oro cae un 0,3%, la plata un 1,36%, mientras que el platino ha subido un 0,83%.

