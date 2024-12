Resumen diario: estancamiento en el mercado de valores, mientras que Bitcoin supera los $100k 📌

Los 铆ndices en los EE. UU. terminan el d铆a planos, con una volatilidad limitada. A lo largo de la sesi贸n, tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 cotizaron cerca de los niveles de apertura, manteni茅ndose en m谩ximos hist贸ricos. Mientras tanto, el Russell 2000 ve una ca铆da de casi el 1,10% a 2.400 puntos. En Europa, los beneficios dominan. El mejor desempe帽o hoy fue el IT40 de Italia, que subi贸 casi un 1,6%. El DAX de Alemania aument贸 un 0,6%, mientras que el CAC40 de Francia subi贸 un 0,4% a pesar de la agitaci贸n pol铆tica en el pa铆s. El SMI de Suiza termin贸 la sesi贸n en niveles similares al precio de cierre de ayer, mientras que el Stoxx Europe 600 aument贸 un 0,4%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Five Below mantuvo beneficios de casi el 10% despu茅s de los s贸lidos resultados del tercer trimestre. La compa帽铆a report贸 un aumento del 15% en ventas y aproximadamente un 61% en beneficios. MicroStrategy borr贸 m谩s del 8% de beneficios en la segunda mitad de la sesi贸n,

que fueron impulsadas por Bitcoin rompiendo la marca de $100,000. La acci贸n ahora se negocia aproximadamente un 3.5% por debajo del precio de cierre de ayer. El d贸lar estadounidense (USD) es una de las monedas del G10 con peor desempe帽o hoy.聽El 铆ndice USDIDX baj贸 un 0.40% a 105.9500 puntos, con ca铆das intrad铆a que alcanzaron hasta un 0.60%. El EUR-USD subi贸 un 0.50% a 1.05600, mientras que el USD-JPY baj贸 un 0.15% a 150.3000. Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en los EE. UU. fueron m谩s altas que las pronosticadas. Te贸ricamente, una lectura m谩s alta puede proporcionar argumentos para recortes de tasas m谩s r谩pidos. Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU.: Valor: 224 000

Pron贸stico: 215 000

Anterior: 213 000 La OPEP+ planea eliminar gradualmente los recortes de producci贸n a partir del primer trimestre del a帽o pr贸ximo hasta 2026. El crudo WTI reaccion贸 con una fuerte ca铆da a este anuncio, pero desde entonces ha reducido las ca铆das al -0,20 %. La reacci贸n limitada del mercado puede deberse al hecho de que esta decisi贸n se anticip贸. Los precios del gas natural no mostraron un movimiento significativo en respuesta al informe semanal de inventario de la EIA. El cambio de inventario fue de -30 mil millones de pies c煤bicos frente a un pron贸stico de -43 mil millones de pies c煤bicos y un cambio anterior de -2 mil millones de pies c煤bicos. Bitcoin rompe la barrera psicol贸gica de los $100 000, subiendo un 2,50 % hasta los $101 300. Sin embargo, los beneficios se reducen ligeramente, ya que Bitcoin aument贸 anteriormente un 5,50 % hasta los $103 800. Otros proyectos ven beneficios ligeramente menores. Ethereum ha subido un 1,35% hasta los 3.900 d贸lares, mientras que la capitalizaci贸n total del mercado de las altcoins, excluyendo Ethereum, ha subido un 2,20% hasta los 1,11 billones de d贸lares. El dominio de Bitcoin se recupera hoy hasta el 56% desde un m铆nimo local del 54,7% ayer.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "