Resumen diario: euforia en el mercado cripto, Bitcoin sube hasta los 113.700 USD 💰

Los 铆ndices burs谩tiles estadounidenses registran ganancias moderadas en la sesi贸n de hoy. El Russell 2000 lidera el avance con una subida cercana al 0,9 %. El Dow Jones gana un 0,6 %, el S&P 500 sube un 0,4 %, y el Nasdaq 100 avanza un 0,2 %. El informe de beneficios de Delta Air Lines marc贸 el inicio no oficial de la temporada de resultados empresariales en EE. UU. La compa帽铆a super贸 las expectativas de ingresos (15.510 millones de USD) y el beneficio por acci贸n ajustado (2,10 USD frente a los 2,07 USD esperados). Desde la 贸ptica de los inversores, el dato m谩s relevante fue el retorno de la empresa a la emisi贸n de previsiones, suspendidas anteriormente debido a la incertidumbre relacionada con los aranceles. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Hoy se observa una rotaci贸n de capital fuera del sector tecnol贸gico hacia otros sectores. El Nasdaq 100 cae un 0,10 %, mientras que el S&P 500 avanza un 0,36 %, y el Russell 2000 acumula una subida de m谩s del 0,96 %. Mercados europeos: desempe帽o mixto FTSE 100 (Reino Unido): +1,2 %

SMI (Suiza): +1 %

CAC 40 (Francia): +0,3 %

DAX (Alemania): 鈭0,4 %

FTSE MIB (Italia): 鈭1 % Pol铆tica monetaria y bonos del Tesoro El funcionario de la Reserva Federal Musalem advirti贸 que, si bien las recientes tendencias inflacionarias son moderadamente positivas, las proyecciones apuntan a una posible alza impulsada por los nuevos aranceles. Subray贸 que los riesgos inflacionarios persisten y que el efecto completo de estas medidas podr铆a no hacerse evidente hasta finales de este a帽o o principios del pr贸ximo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. repuntan hoy, especialmente en los vencimientos de mediano plazo. Bono a 10 a帽os: supera el 4,35 %

Bono a 20 a帽os: se mantiene justo por debajo del 4,88 % Mercado de divisas El d贸lar australiano se aprecia un 0,6 %

El d贸lar neozeland茅s gana un 0,4 %

El franco suizo es la moneda m谩s d茅bil del G10 hoy, con una ca铆da del 0,4 % Materias primas Los metales preciosos operan mayormente al alza. Oro: +0,1 % (el de menor rendimiento del grupo)

Plata: +1,4 %

Paladio (futuros): +3,2 % Gas natural Los futuros del gas natural suben tras un aumento de inventarios inferior al esperado. Seg煤n la EIA, las reservas crecieron en 53 mil millones de pies c煤bicos (frente a los 60 Bcf previstos), lo que respalda los precios del contrato. Criptoactivos: Bitcoin rompe r茅cord El Bitcoin alcanz贸 un nuevo m谩ximo hist贸rico de 113.700 USD, con un avance diario del 2,20 %. Ethereum: +1,75 %

Capitalizaci贸n total de altcoins: +1,92 % El entusiasmo del mercado refleja un clima de euforia cripto, reforzado por expectativas regulatorias clave. El Congreso de EE. UU. ha designado los d铆as 14 al 18 de julio de 2025 como la 鈥淪emana Cripto鈥, en la que se espera la votaci贸n de legislaci贸n relevante para el sector. Empresas destacadas Robinhood: lanz贸 hoy un servicio de staking para Ethereum y Solana, disponible para usuarios estadounidenses a partir de solo 1 USD.

