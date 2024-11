Resumen diario: EURUSD sube 0,8%, Nasdaq 100 cae 1,1% en medio de la venta masiva de Dell. Bitcoin rebota por encima de $96k

Los sentimientos en la sesión del mercado de valores europeo fueron mixtos hoy. El DAX cayó un 0,2%, mientras que el FTSE subió un 0,2%. El CAC40 de Francia fue el de peor desempeño, cayendo un 0,7%. Las acciones de SAP cayeron un 1,5%, mientras que Henkel aumentó más del 2% después de una nueva recomendación de los analistas de J.P. Morgan.

El S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeron un 0,4%, y el DJIA cayó un 0,3%. Los futuros del Nasdaq cayeron más del 1%, impulsados ​​por una venta masiva de acciones tecnológicas, particularmente en los sectores de semiconductores y software. Las acciones de Nvidia cayeron casi un 3%, y CrowdStrike cayó más del 6% después de emitir una guía trimestral por debajo de las expectativas de Wall Street. Las acciones de Dell también cayeron tras una sorprendente caída del 9% en los ingresos trimestrales de servidores de IA, por debajo de las proyecciones de ingresos. Si bien los beneficios por acción superaron las expectativas del mercado, no lograron impulsar la confianza. Dell espera el lanzamiento de los chips de IA Blackwell este trimestre y atribuyó parte de su debilidad trimestral a los retrasos en su entrega.

El dólar estadounidense se debilitó significativamente hoy, con los rendimientos de los bonos retrocediendo 7 puntos básicos hasta el 4,23%, y el EUR/USD subiendo más del 0,8%. Los datos de ventas de viviendas en EE. UU. sorprendieron positivamente con un aumento del 2% (esperado: -2%), luego de un aumento del 7% en el mes anterior.

El gas natural cayó casi un 8%, y los inventarios de la semana pasada disminuyeron solo 2 bcf, por debajo del pronóstico de 3 bcf. Sin embargo, se espera que una tormenta invernal golpee el Medio Oeste y la Costa Este a principios de diciembre.

Las criptomonedas se recuperaron; Bitcoin: subió casi un 5%, cotizando a $ 96,500 y Ethereum: ganó casi un 8%, alcanzando los $ 3,600.

El jefe de inteligencia exterior alemán anunció que Rusia ha comenzado a usar medidas cinéticas contra Occidente, incluido el sabotaje de la infraestructura. Alemania anticipa una mayor escalada de la situación. Datos macroeconómicos clave de EE. UU. hoy: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: 213.000 (previsión: 215.000; anterior: 213.000)

Pedidos de bienes duraderos: +0,2 % intermensual (previsión: +0,5 % intermensual; anterior: -0,8 % intermensual)

PIB (3.er trimestre): +2,8 % intermensual (previsión: +2,8 % intermensual; anterior: +3,0 % intermensual)

Índice de precios del PIB (3.er trimestre): +1,9 % intermensual (previsión: +1,8 % intermensual; anterior: +2,5 % intermensual)

Inflación del PCE (octubre): +2,3 % interanual (previsión: +2,3 % interanual; anterior: +2,1 % interanual)

Inflación del PCE básico: Mensual: +0,3 % intermensual (previsión: +0,3 % intermensual; anterior: +0,3 % intermensual) Anual: +2,8 % interanual (previsión: +2,8 % interanual; anterior: +2,7 % interanual)

Ingresos de los hogares estadounidenses: +0,6 % intermensual (previsión: +0,3 % intermensual; anterior: +0,3 % intermensual)

Los precios del petróleo cayeron casi un 1 % hoy: Inventarios de crudo del DOE: -1,8 millones de barriles (previsión: -1,0 millones de barriles; anterior: +0,5 millones de barriles)

Inventarios de gasolina: +3,3 millones de barriles (previsión: -0,1 millones de barriles; anterior: +2,0 millones de barriles)

Inventarios de destilados: +0,4 millones de barriles (previsión: +0,05 millones de barriles; anterior: -0,1 millones de barriles)

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "