Resumen diario: Índices europeos con alzas a pesar del cierre de Wall Street. (28.11.2024)

Los índices europeos cerraron la jornada en positivo, con el DAX alemán ganando un 0,71% y el CAC40 francés subiendo un 0,42%, a pesar de la agitación política orientada al déficit. El índice de Austria también destacó positivamente, subiendo un 0,54%, mientras que el índice de Italia registró una subida del 0,50%. Hoy, el mercado de valores de EE. UU. permaneció cerrado debido al feriado de Acción de Gracias.

Sin embargo, los futuros de EE. UU. extendieron el sentimiento optimista visto en Europa, registrando ganancias de alrededor del 0,3%.

La inflación del IPC de Alemania aumentó por debajo de las expectativas (2,2% interanual, pronóstico: 2,3%). Sobre una base mensual, los precios disminuyeron un 0,2% (anteriormente: +0,4%), lo que refleja un enfriamiento continuo de la economía alemana.

El dólar canadiense emergió como la moneda más fuerte hoy, apreciándose un 0,13% frente al dólar estadounidense, lo que indica una toma de beneficios después de que el USD - CAD alcanzara un máximo de 4 años. El peso mexicano también recuperó terreno, sumando un 0,9% frente al dólar, tras fuertes pérdidas debido a un anuncio de la nueva administración Trump sobre los planes de aumentar los aranceles al comercio con estos países. La libra esterlina suma un 0,06% con respecto al dólar, aunque se detuvo antes de un nivel de resistencia clave cerca de 1,27. El yen, por su parte, cedió parte de sus ganancias de fin de semana, depreciándose un 0,3% frente al dólar. El indice del dólar spot tuvo un desempeño relativamente bueno, sumando un 0,06%

El euro se debilitó ligeramente frente al dólar después de los comentarios moderados de Villeroy del BCE. Mencionó que hay fuertes argumentos para un recorte de tipos en diciembre y no descartó caer por debajo del tipo neutral en el futuro.

En el mercado de materias primas, prevalecieron las ganancias. Los precios del gas natural aumentaron más del 3%, mientras que el oro y la plata aumentaron un 0,2% y un 0,6%, respectivamente.

La incertidumbre sobre la durabilidad del pacto de alto el fuego firmado recientemente entre Israel y Hezbolá hizo subir ligeramente los precios del petróleo. El WTI está subniendo actualmente alrededor de un 0,35%.

Los mercados de criptomonedas mostraron un sentimiento mixto hoy. El bitcoin cayó casi un 1,1% y se negocia cerca de los 95.000 dólares. Sin embargo, el ethereum está bajo una mayor presión de venta, con caídas que superan el 2,65%.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "