Resumen diario: La actualización de Trump sobre aranceles recíprocos no afecta el sentimiento en Wall Street

Los índices de EE. UU. cerraron la sesión al alza. El Nasdaq subió un 0,77% , el S&P 500 un 0,42% , el Dow Jones Industrial Average un 0,36% y el Russell 2000 un 0,25% .

La inflación de los precios al productor en EE. UU. confirma el anuncio de la Reserva Federal sobre un posible aumento de precios a finales de 2024 y principios de 2025. El índice de precios al productor (PPI) subió inesperadamente a 3,5% interanual (pronóstico: 3,2% , anterior: 3,3% ) y 0,4% mensual (pronóstico: 0,3% , anterior: 0,5% ).

El presidente de EE. UU., Donald Trump , anunció que el país impondrá nuevos aranceles. Los países que aplican el sistema de impuesto al valor agregado (IVA) estarán sujetos a estos aranceles. Se espera que los sectores más afectados sean automoción, farmacéutico, metalúrgico y semiconductores .

El mercado europeo vivió una sesión eufórica, impulsado por las expectativas de un posible fin de la guerra en Ucrania tras las conversaciones entre Putin y Trump . El DAX de Alemania subió un 2,09% , marcando máximos históricos, mientras que el CAC 40 de Francia subió un 1,52% , el FTSE MIB de Italia un 1% , el IBEX 35 de España un 0,19% y el SMI de Suiza un 1,85% . En contraste, el FTSE 100 del Reino Unido cayó un 0,5% .

La inflación del índice de precios al consumidor en Suiza cayó en enero como se esperaba, pasando de 0,6% a 0,4% .

Datos preliminares del Reino Unido mostraron un crecimiento del PIB mejor de lo esperado ( 1,4% interanual vs. pronóstico de 1,1% ) y una mejora en la producción industrial ( 0,5% mensual , pronóstico: 0,1% , anterior: -0,4% ). Estos datos positivos no impulsaron la bolsa, pero sí fortalecieron la libra esterlina ( EUR/GBP : +0,5% ).

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense ( Índice Spot del Dólar: -0,34% ) perdió terreno tras un informe de CNBC que indicaba que los aranceles clave de Donald Trump se pospondrán un mes adicional (hasta abril). La moneda del G10 más fuerte hoy fue el franco suizo , con una subida del 0,98% , seguido de cerca por el yen japonés , que avanzó un 0,8% . El euro continuó su recuperación, fortaleciéndose frente al dólar en un 0,28% ( EUR/USD: 1,0413 ).

El oro superó la barrera psicológica de 2.900 dólares por onza y hoy rompió los 2.915 dólares , logrando un alza del 0,5% .

El gas natural subió cerca del 2% hoy debido a un declive mayor al esperado en las reservas estadounidenses de esta materia prima. Sin embargo, es importante señalar que el ritmo de crecimiento anterior ha sido considerablemente moderado.

A pesar del fuerte repunte que vimos al final de la sesión del jueves en los mercados bursátiles, el sector de las criptomonedas está rezagado y registrando grandes ventas. Bitcoin cae actualmente un 2% y Ethereum cerca del 4,3%.

