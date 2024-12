Resumen diario: La Fed adopta una postura agresiva 🗽El Nasdaq 100 cae un 1,9% debido a que el dólar estadounidense presiona a los activos de riesgo

La Fed recorta las tasas de interés como se esperaba en 25 puntos básicos hasta el 4,5%, pero al mismo tiempo revisa en profundidad sus previsiones macroeconómicas e indica un enfoque más cauteloso para sus próximos movimientos

La Fed prevé una mayor inflación el año que viene, del 2,5%, tanto para el PCE regular como para el PCE básico. La mayor incertidumbre sobre la inflación y el descenso hacia el objetivo (el logro del objetivo se ha trasladado a 2027) conduce a una evaluación más alta de las tasas de interés en el futuro. La Fed prevé dos recortes de tasas el año que viene hasta el 4% y otros dos en 2026.

La Fed elevó ligeramente su previsión para el PIB de EE.UU. hasta el 2,1% desde el 2% en septiembre, y estima una tasa de desempleo más baja, al 4,3% frente al 4,4% anterior; ambas revisiones tienen un tono claramente agresivo

Powell se mostró muy agresivo durante la conferencia e indicó la necesidad de un enfoque cauteloso con respecto a las tasas, dado el riesgo de un repunte de la inflación. En su opinión, puede llevar más de 1-2 años a partir de ahora alcanzar el objetivo de inflación

En respuesta, estamos viendo un marcado fortalecimiento del dólar. El EUR-USD cae más del 1% y cotiza por debajo de los niveles de 1,0400. Potencialmente, el par podría cerrar hoy en su nivel más bajo desde 2022

Los rendimientos de los bonos a 10 años subieron al 4,5% en EE.UU. Los rendimientos a 10 y 2 años subieron 10 puntos básicos hoy

El mercado ahora está descontando menos de dos recortes de tasas de interés en 2025

También se observan fuertes caídas en el S&P 500. El S&P 500 baja más del 0,8% y está probando el área alrededor de 5970 puntos, borrando cualquier beneficio de diciembre. El Nasdaq 100 y el Russell 2000 caen más del 1%

Entre las empresas de Wall Street, los sectores con mejor desempeño hoy fueron semiconductores (Nvidia) y atención médica (United Health Group); las acciones de Heico, un fabricante de piezas y sistemas aeroespaciales y de defensa, cayeron casi un 10%.

El precio de las acciones de General Mills también tuvo un mal desempeño; La compañía, a pesar de un informe mejor de lo previsto, redujo las expectativas de ventas y espera que los márgenes de los productos caigan debido a las amplias actividades promocionales

El oro revirtió los beneficios anteriores y cotizó a la baja más del 1,6% y probó la proximidad de los 2.600 dólares la onza

En respuesta al fortalecimiento del dólar estadounidense, también vemos que Bitcoin retrocede, cayendo un 3,0% y cayendo cerca de los 103.000. Las acciones de Microstrategy, sin embargo, bajan menos del 2%

Los inventarios de petróleo crudo caen menos de 1 millón de brk hoy, menos de lo esperado. Al mismo tiempo, las existencias de gasolina aumentan en 2,3 millones de brk (por encima de las previsiones), pero las existencias de destilados caen en 3,2 millones de brk. Sin embargo, el petróleo crudo limitó las ganancias anteriores hoy y el crudo WTI retrocede por debajo de los 70 dólares estadounidenses por barril

La inflación del IPC del Reino Unido se situó, como se esperaba, en el 2,6% interanual, rebotando desde el 2,3% interanual. La inflación básica aumentó ligeramente más lentamente al 3,5% interanual desde el 3,3% interanual. El GBP-USD subió por la mañana, pero después de la decisión de la Fed vemos un retroceso masivo en el par al nivel más bajo desde el 27 de noviembre

La tasa de inflación final de la eurozona para noviembre fue del 2,2% frente al 2,3% en la lectura anterior; el IPC básico estuvo en línea con la publicación anterior (2,7% interanual)

La volatilidad en los mercados de materias primas agrícolas es limitada hoy, excepto para el café y el cacao; los futuros de soja cayeron casi un 2%. El cacao subió casi un 6% hoy a nuevos máximos históricos, impulsado por las proyecciones débiles y menores a las de octubre de las autoridades estatales para la temporada de cosecha de Costa de Marfil (鈪 de la producción mundial). Los mercados esperan que el país produzca 1,9 millones de toneladas de cacao en la actual temporada 2024-25; esto es casi un 10% menos que las proyecciones iniciales del gobierno de alrededor de 2,1-2,2 millones de toneladas en octubre.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "