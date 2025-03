Resumen diario: La liquidación del mercado tecnológico estadounidense lastra a Wall Street. El VIX sube un 6 % ante el creciente temor.

El índice S&P 500 cayó un 1.22% , extendiendo su peor descenso trimestral desde 2023.

El Nasdaq 100 registró una caída del 2% , y el Dow Jones Industrial Average bajó un 0.4% .

La sesión representa una prueba clave para el impulso de recuperación del mercado bursátil estadounidense.

El presidente Trump anunciará aranceles al sector automotriz hoy a las 4:00 PM ET , según la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

→ Las acciones de Ford , General Motors y Stellantis cayeron fuertemente antes del anuncio.

Los Pedidos de Bienes Duraderos en EE.UU. (febrero) superaron las expectativas:

→ +0.7% mensual (Pronóstico: +0.2%, Anterior: 0.0%)

→ Núcleo (excluye transporte): +0.9% mensual (Pronóstico: -1.1%, Anterior: +3.1%)

→ Este resultado refuerza la percepción de una economía resiliente, aunque también podría llevar a que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios por más tiempo.

El índice del dólar estadounidense (DXY) sube un 0.35% , mientras que el EUR/USD cae un 0.3% , situándose en 1.0755 .

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron tres puntos básicos hasta el 4.34%. → La volatilidad en materias primas energéticas fue baja. El petróleo subió apenas un 0.5% intradía, a pesar de una caída en inventarios mucho mayor a la esperada. El sentimiento en el mercado de criptomonedas es débil:

→ Bitcoin cae un 1.3%, bajando a $86,500

→ Solana y Ethereum caen casi un 3%

→ Dogecoin sube un 2% Inventarios de Petróleo Crudo (EIA): Cambio: -3.341M barriles (Pronóstico: +1.977M, Anterior: +1.745M) Gasolina: -1.446M vs. -1.5M esperado y -0.527M anterior Destilados: -0.421M vs. -1M esperado y -2.812M anterior La liquidez en futuros del índice S&P 500 se encuentra en su nivel más bajo en dos años, según Deutsche Bank, lo que presenta desafíos para los inversores institucionales y podría aumentar la volatilidad. El índice VIX subió casi un 6%, rebotando desde mínimos de casi un mes. Barclays recortó su proyección para el índice S&P 500 en 2025:

→ De 6,600 a 5,900, debido a los aranceles y al debilitamiento de los datos de encuestas económicas. Las tecnológicas del grupo "Magnificent Seven" lideraron la caída:

→ Nvidia cayó un 6.5% tras informes de que las nuevas normas de eficiencia energética de China podrían bloquear su chip H20, lo cual amenaza alrededor de $17.1 mil millones (13%) de sus beneficios anuales. Las acciones de Tesla bajaron un 6.2%, acumulando una caída del 32.1% en lo que va del 2025.

→ Anunció que comenzará a vender vehículos en Arabia Saudita el próximo mes, señalando una reconciliación tras una disputa de 2018.

→ La penetración de vehículos eléctricos en ese país es de solo el 1% del total de ventas de autos. Microsoft retrocedió después de que analistas de TD Cowen informaran que la empresa abandonó nuevos proyectos de centros de datos en EE.UU. y Europa. El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, señaló que la Fed observa de cerca un cambio importante en el sentimiento económico, el mayor desde la pandemia de COVID-19, mientras los efectos de los aranceles siguen siendo inciertos. Las acciones de GameStop subieron hasta un 13.7% luego de que su junta directiva aprobara por unanimidad adoptar Bitcoin como activo de reserva del tesoro, a pesar de unos beneficios trimestrales decepcionantes:

→ Las ventas netas del cuarto trimestre cayeron un 28% interanual, hasta $1.28 mil millones. Pedidos de Bienes Duraderos – Febrero 2025: Pedidos Totales: +0.7% mensual (Pronóstico: +0.2%, Anterior: 0.0%) Pedidos Núcleo (sin transporte): +0.9% mensual (Pronóstico: -1.1%, Anterior: +3.1%) Fuente: xStation5

