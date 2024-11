Resumen diario: Las acciones estadounidenses alcanzan máximos históricos, las europeas suben en medio de los datos económicos y las consecuencias de las elecciones

Las acciones estadounidenses cotizan con un leve optimismo. El S&P 500 ha alcanzado otro máximo histórico hoy, pero ya ha retrocedido ligeramente y ha subido un 0,6 % en este momento. El Dow Jones se mantiene estable, el Nasdaq es el índice más alcista hoy, con un beneficio del 1,3 % debido principalmente a las acciones tecnológicas, mientras que el Russell 2000 de pequeña capitalización pasa la sesión en rojo (-0,25 %).

Los mercados europeos también están de un humor moderadamente bueno. El WIG 20 polaco es el líder con sus esperados beneficios (+3,1 %), el DAX alemán cotiza un 1,7 % más alto y el CAC 40 francés sube un 0,75 %. El FTSE 100 británico retrocede, sin embargo, y cae un 0,32 %.

Las ventas minoristas de la eurozona han subido ligeramente por encima de las expectativas en septiembre (0,5 % intermensual, previsión: 0,4 %, anteriormente: 0,2 %)

El Riksbank sueco ha recortado las tasas de interés en 0,75 pb, en línea con las expectativas de los mercados (2,75 %, previsión: 2,75 %, anteriormente: 3,5 %). Según la declaración inicial del banco central, también podrían producirse recortes de tasas en diciembre y principios de 2025.

El Norges Bank ha mantenido la tasa de referencia sin cambios en el 4,5 % tras la reunión del 6 de noviembre, y se espera que se mantenga hasta finales de 2024, según la gobernadora Ida Wolden Bache.

La producción industrial alemana de septiembre fue inferior a lo esperado, con un -2,5 % frente al -1,0 % intermensual.

Los contratos de índices chinos, que reflejan el rendimiento de las mayores empresas del índice Hang Seng, subieron más del 5 % hoy. Los inversores esperan que los aranceles más altos que Trump probablemente impondrá a la economía china puedan hacer que las herramientas de estímulo anunciadas para la economía sean más fuertes de lo esperado originalmente.

El crecimiento de las exportaciones de China aumenta a un máximo de 27 meses, con una balanza comercial que crece a $ 95,7 mil millones. El crecimiento exponencial de las exportaciones de China ha ayudado al país a compensar una demanda interna débil. La elección de Trump, sin embargo, plantea una amenaza para este impulso, con las promesas del presidente electo de una política arancelaria agresiva.

El BOE votó 8-1 para reducir la tasa bancaria en 25 pb al 4,75%, mientras que el Comité de Política Monetaria (MPC) tiene como objetivo lograr un objetivo de inflación del 2% al tiempo que apoya el crecimiento y el empleo.

Rheinmetall aumentó un 6% hoy, ya que la compañía comentó que está experimentando un crecimiento "como nunca antes en el Grupo" en medio de la guerra de Ucrania; la compañía elevó su objetivo de rentabilidad para el año fiscal 2024.

El cambio en las solicitudes de desempleo en EE. UU. se produjo como se esperaba: 222k frente a 221k esperados.

Las acciones de Lyft se disparan tras superar las expectativas y anunciar una asociación estratégica para vehículos autónomos.

La corona noruega y el dólar australiano son las divisas más fuertes hoy, con beneficios del 2% y el 1,55% respectivamente frente al dólar, que se enfría tras el repunte posterior a las elecciones impulsado por la victoria de Trump.

Las materias primas energéticas suben hoy, con petróleo West Texas a la cabeza (+1,06%), el petróleo sube un 0,92%, mientras que el gás natural baja un 1,48%.

Las criptomonedas continúan el repunte tras las elecciones presidenciales de EE. UU. El bitcoin sube un 0,88% y se mantiene por encima de los 76.000 dólares, mientras que el ethereum sube un 4,63% hasta los 2.860 dólares.

