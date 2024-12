Resumen diario: Las acciones estadounidenses suben tras la enorme restricción de la Fed 📈

Las acciones estadounidenses suben al final de la semana, después de que la medida preferida de la Fed de la inflación del PCE apuntara a una presión del IPC menor de lo temido en Estados Unidos.

El índice Nasdaq ha subido casi un 1,5% en el momento de escribir este artículo. También se observan rendimientos similares en el S&P500. También se observan beneficios de casi el 1,2% en el índice Russell 2000, que reúne a empresas de menor capitalización.

Los índices europeos terminan la semana en un entorno pesimista. Todos los principales mercados del Viejo Continente terminaron la sesión con pérdidas. El DAX de Alemania cayó un 0,4%, el CAC40 de Francia perdió un 0,3%, el FTSE 100 de Gran Bretaña bajó un 0,3% y el SMI de Suiza perdió un 0,3%. El STOXX Europe 600 cayó casi un 0,9% hoy.

Las acciones de Novo Nordisk sufrieron un fuerte descuento hoy. La farmacéutica danesa dio a conocer unos resultados decepcionantes de las pruebas de un nuevo fármaco experimental contra la obesidad, que resultaron ser inferiores a las predicciones anteriores de la empresa. Como resultado, las acciones se han desplomado más del 20% y el precio actual se encuentra en sus niveles más bajos desde julio de 2023.

Las acciones de Nike compensaron las caídas de hoy, que fueron causadas por los resultados del segundo trimestre de 2024/25 de la empresa, y el director ejecutivo Elliott Hill advirtió que los esfuerzos de remediación de la empresa podrían perjudicar los resultados a corto plazo.

Los datos de PCE estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas. Sin embargo, eso fue suficiente para que viéramos un amplio repunte en los mercados de acciones y criptomonedas. Después de la dura postura de la Fed del miércoles, los datos de PCE más bajos son un alivio de algún modo y una esperanza para los inversores de que las presiones inflacionarias pueden no ser tan significativas. La inflación básica del PCE se situó en el 2,8% interanual frente a lo esperado: 2,9% interanual y la lectura anterior del 2,8% interanual).

Los datos de PCE más bajos frenaron el impulso alcista del dólar iniciado después de la decisión de la Fed hoy. El par EUR-USD volvió por encima de 1.0440, y el dólar en sí es ahora la moneda del G10 con peor desempeño.

Las caídas del dólar estadounidense favorecen a los metales preciosos hoy. El oro está subiendo actualmente un 1,2%, mientras que la plata está sumando más del 2% intradía.

Los contratos de gas natural están aumentando casi un 5%, después de que las últimas previsiones meteorológicas apuntaran a un fresco mediados de enero del próximo año.

El mercado de criptomonedas está experimentando un repunte después de las caídas de esta mañana, que empujaron a Bitcoin por debajo de la barrera de los $ 93,000. Hoy, sin embargo, la popular criptomoneda ha vuelto a superar los $ 96,000, gracias en gran parte al sentimiento optimista en Wall Street.

