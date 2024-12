Resumen diario: Las alzas en las acciones estadounidenses contrastan con la caída de más del 2% en los futuros de gas natural debido a la toma de beneficios

Los índices estadounidenses están mostrando mayormente alzas previas a los días festivos. Aunque inicialmente las pérdidas se debieron a un índice de confianza del consumidor peor de lo esperado, se recuperaron más tarde en la sesión. El S&P 500 sube cerca de 0.5%, el Nasdaq 100 avanza casi un 0.9%, y el Dow Jones se mantiene cercano al cierre anterior. Solo el Russell 2000 muestra una caída cercana al 0.5%.

Las acciones de Rumble registraron un alza de más del 100% tras el anuncio de que Tether adquirirá acciones de la compañía por $775 millones a un precio promedio de $7.5 por acción.

Honda sube un 12% luego de confirmar que inició conversaciones con Nissan sobre una posible fusión, lo que podría crear el tercer mayor fabricante de automóviles a nivel mundial, detrás de Toyota y Volkswagen.

En Europa, los índices muestran ganancias previas a los días festivos. El SMI suizo sube más del 0.9%, el FTSE 100 británico avanza un 0.2%, y el IT40 italiano sube un 0.3%. Por otro lado, Francia se mantiene sin cambios respecto al cierre anterior, mientras que el DAX alemán cae un 0.2%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años en EE. UU. continúan al alza, acercándose al 4.6%. Hoy alcanzaron el 4.585%, el nivel más alto desde mayo de este año.

El índice de confianza del consumidor en EE. UU., elaborado por la Conference Board, cayó inesperadamente a 104.7 (frente a una previsión de 113.3 y un valor previo de 112.8), lo que representa una sorpresa negativa en un mes clave para el comercio minorista.

Las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. aumentaron un 5.8% en noviembre respecto al mes anterior, superando las expectativas, aunque el precio medio disminuyó un 6.3% interanual, reflejando el impacto de las altas tasas de interés en la demanda.

En Canadá, el PIB creció un 0.3% mensual, superando el pronóstico del 0.1%, mientras que la inflación IPPI subió un 0.6% mensual en noviembre, también por encima del esperado 0.3%. A nivel anual, la inflación alcanzó el 2.2%, superando el umbral del 2% por primera vez desde julio.

En España, el PIB del tercer trimestre creció un 0.8% trimestral, en línea con las expectativas, aunque el crecimiento anual fue ligeramente inferior al previsto (3.3% frente a 3.4%).

En el mercado de divisas, la libra esterlina cae un 0.4% frente al dólar, mientras que el euro retrocede un 0.3%. El franco suizo también pierde terreno, con caídas del 0.8% frente al dólar y del 0.6% frente al euro.

Los futuros de gas caen un 2.5%, en un contexto de presión por toma de ganancias, pese a la falta de señales claras que respalden una menor demanda.

En metales preciosos, el oro retrocede un 0.4%, mientras que el platino sube un 1.4% y el paladio un 1.9%. La plata avanza cerca de un 0.5%.

En criptomonedas, el bitcoin cae más del 2%, situándose por debajo de los $95,000. En contraste, Ethereum sube cerca de un 1.7%.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "