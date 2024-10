Resumen diario: las crecientes expectativas de un nuevo recorte de tasas de 50 pb presionan al dólar 💲

La sesión del martes en Europa cerró con beneficios: el DAX alemán subió un 0,8%, el CAC 40 francés sumó un 1,28%, el FTSE 100 británico aumentó un 0,28% y el WIG20 polaco subió un 2,22%.

En Wall Street, estamos observando beneficios moderados: el Nasdaq aumentó más (+0,55%), el S&P500 sumó un 0,16%, el Dow Jones subió un 0,09% y el Russell 2000 subió un 0,13%.

El mercado de valores estadounidense parece no estar preocupado por el informe más débil sobre la confianza del consumidor. El índice de confianza del consumidor del Conference Board para agosto se situó en 98,7 (previsión: 103,9; anterior: 105,6).

Los indicadores de actividad manufacturera regional también estuvieron por debajo de las expectativas. El índice Richmond cayó de -19 a -21 (pronóstico: -13).

El optimismo en los mercados se ve alimentado por los anuncios de nuevos recortes de tipos de interés en China. El Banco Popular de China (PoBC) también anunció un apoyo de 113.000 millones de dólares para el mercado bursátil nacional, llenando de euforia los mercados asiáticos.

Los contratos Shanghai Index cerraron la sesión con un beneficio del 8,55%, mientras que los Hang Seng Index subieron un 6,7%.

El dólar y el yen se encuentran entre las monedas más débiles del grupo G10, lo que impulsa el rendimiento de las acciones. El índice del dólar ha bajado un 0,40% hoy, consolidándose cerca de mínimos de dos años. El yen japonés está experimentando descensos similares, con el par USD-JPY subiendo un 0,05% a 143,6000.

La caída del dólar se debe a las crecientes expectativas de los inversores de otro recorte de tasas de 50 puntos básicos en la reunión de la Fed del 7 de noviembre. Actualmente, los mercados están descontando una probabilidad cercana al 58% de que se produzca un movimiento de este tipo, y el 42% restante prevé un recorte de 25 puntos básicos.

El mercado de materias primas industriales está registrando importantes beneficios: el cobre está volviendo a sus niveles más altos desde mediados de julio (+2,94%), el zinc ha subido un 4,5%, el aluminio un 2,5% y el níquel un 1,64%.

El oro está subiendo otro 0,80% para alcanzar los 2.650 dólares. Mientras tanto, se observa una ruptura aún más fuerte en la plata, que ha subido un 4,30% hoy hasta los 32 dólares.

Las criptomonedas se están consolidando en torno a sus máximos tras el aumento del fin de semana. Hoy, seguimos observando un ligero flujo de capital hacia proyectos más pequeños, en particular los relacionados con el sector de la inteligencia artificial. El bitcoin ha subido un 0,20% hasta los 63.500 dólares, y la capitalización de otros proyectos excluyendo ETH y BTC ha subido un 0,60% hasta los 610.000 millones de dólares.

