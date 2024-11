Resumen diario: los alcistas prevén la presidencia de Trump; se avecina la noche electoral 📄🖋️

Los índices estadounidenses van camino de cerrar la jornada con una subida significativa. Los índices S&P 500, Nasdaq 100 y Russell 2000 están subiendo entre un 1,00 y un 1,15%, impulsados ​​por la creciente probabilidad de una victoria del favorito de Wall Street, Donald Trump.

Los mercados al contado cerrarán con normalidad hoy, pero los mercados de futuros, divisas y criptomonedas estarán activos toda la noche. La atención de los inversores se centrará en estos instrumentos y podemos esperar una alta volatilidad, sobre todo porque en las últimas semanas los mercados han empezado a descontar de forma evidente una victoria de Trump.

En la plataforma XTB, en la sección "Noticias", ofreceremos cobertura en directo de la situación y las reacciones del mercado, ya que en unas horas se conocerán los resultados preliminares de los primeros estados.

Las bolsas europeas terminaron la sesión sin una dirección clara. El DAX alemán y el CAC40 francés se recuperan de la ola de ventas de ayer (ambos suben un 0,3%), mientras que el FTSE MIB italiano profundiza sus caídas (-0,35%) y el FTSE 100 británico retrocede (-0,2%).

Las acciones de Ferrari (RACE.IT), el fabricante italiano de coches deportivos de Maranello, bajan un 6,80% hoy, a pesar de un sólido informe trimestral. Sin embargo, una disminución de las entregas (especialmente en China) y una menor dinámica de crecimiento dieron a los inversores una razón para recoger beneficios, y las acciones de Ferrari cayeron casi un 7% desde niveles cercanos a máximos históricos.

Las acciones de Palantir Technologies (PLTR.US) suben un 23% y alcanzan nuevos máximos históricos después de que la compañía publicara unos resultados del tercer trimestre de 2024 que superaron todas las previsiones. El éxito de Palantir está impulsado por la fuerte demanda de sus soluciones de inteligencia artificial, principalmente por parte del gobierno estadounidense. Los ingresos de la empresa crecieron un 30% interanual hasta los 725,5 millones de dólares, de los cuales más de la mitad (56%) proceden de contratos gubernamentales.

Los datos de la actividad económica estadounidense en el sector de servicios indican una expansión continua, aunque las lecturas son mixtas. El índice de servicios ISM aumentó por cuarto mes consecutivo y alcanzó su valor más alto desde julio de 2022, mientras que el PMI del S&P resultó ligeramente peor de lo esperado (54,1 frente al 54,3 previsto). El subíndice de empleo del ISM fue el que tuvo el mejor rendimiento (53 frente al 48 esperado).

El dólar es una de las monedas más débiles del G7, con una caída del 0,5% frente a una cesta de monedas. El euro, la libra esterlina y el dólar australiano están registrando alzas.

Los metales preciosos están experimentando aumentos moderados en respuesta a la incertidumbre de las elecciones estadounidenses. El oro ha subido un 0,15%, la plata un 0,6% y el platino un 1,55%.

En el mercado de criptomonedas, estamos viendo un repunte significativo, en parte como una recuperación de la ola de ventas de pánico de ayer y en parte debido a la creciente probabilidad de una victoria de Trump. Vale la pena señalar que el candidato republicano es el favorito del sector de las criptomonedas.

Dogecoin, la memecoin más famosa, en parte vinculada a Elon Musk (y Donald Trump), ha subido más del 10,60% antes de los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

