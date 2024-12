Resumen diario: Los datos de inflación de EE. UU. impulsan el alza en Wall Street 📈

Wall Street extiende un rally alcista durante la sesión del miércoles después de que los datos del IPC consolidaran la opinión del mercado de que la Fed recortará las tasas de interés en su reunión de diciembre. El Nasdaq está subiendo actualmente un 1,63%. Al mismo tiempo, el S&P 500 está sumando un 0,90%.

Las acciones de Tesla se dispararon a nuevos máximos durante la sesión de hoy, con Elon Musk convirtiéndose en el primer hombre cuya fortuna rompió la barrera psicológica de los $ 400 mil millones.

El entusiasmo en torno a la computadora cuántica Willow también está impulsando las acciones de Alphabet (GOOGL.US), que subieron un 5,5% hoy.

La inflación del IPC de EE. UU. subió al 2,7% interanual en noviembre, en línea con las expectativas del 2,6% interanual. La inflación subyacente se mantuvo en el 3,3% interanual. La falta de sorpresas hace que el mercado estadounidense confíe en un recorte de las tasas de interés por parte de la Fed la próxima semana.

En consecuencia, observamos un debilitamiento temporal del dólar estadounidense. Sin embargo, más tarde el par eurodólar volvió a caer por debajo del nivel de 1.0500.

El Banco de Canadá redujo las tasas de interés en 50 puntos básicos como se esperaba, al 3,25% desde el 3,75% anterior. En el anuncio, ya no leemos la promesa de que sean apropiados más recortes. Macklem enfatiza que el BoC está pasando a un enfoque más gradual de las tasas de interés en este momento. El mercado estima una probabilidad del 70% de otro recorte en enero.

Las criptomonedas están recuperando terreno hoy después de las liquidaciones de ayer. Bitcoin superó los $ 100,000 después de que los datos del IPC de EE. UU. reforzaran las apuestas sobre una Fed moderada, apoyando así el sentimiento en torno a los activos de riesgo. La criptomoneda más reconocible ganó un 4,11% hoy, mientras que Ethereum agregó un 4,6%.

El petróleo crudo está subiendo más del 2% hoy, con el crudo WTI probando el nivel de $ 70 por barril. Los inventarios de crudo de EE. UU. cayeron marginalmente más fuerte que las expectativas en 1,42 millones de barriles. Además, el mercado espera nuevas medidas de estímulo para la economía china y un déficit considerable en el mercado petrolero en el primer trimestre del próximo año debido a la reciente decisión de la OPEP+ de retrasar el crecimiento de la producción.

El oro anotó su tercer día consecutivo de alzas hoy, cruzando el nivel de $ 2,700 por onza por primera vez desde el 25 de noviembre. El aumento en los precios del oro puede vincularse a una mayor certeza con respecto al recorte de la Fed.

Mañana es una decisión importante del BCE sobre las tasas de interés. Actualmente, el mercado está descontando completamente un recorte de 25 puntos básicos y solo un 4% de probabilidad de un movimiento mayor.

