Resumen diario: los índices extienden sus caídas, el oro alcanza un nuevo máximo histórico y el dólar cae un 0,25%📄

Los índices están profundizando las caídas desde el inicio de la sesión. En el momento de la publicación, el S&P 500 ha bajado un 0,35% hasta los 5866 puntos, el Nasdaq-100 ha bajado un 0,70% hasta los 20600 puntos y el índice de pequeña capitalización, el Russell 2000, ha reducido sus beneficios del 1,10% al 0,40% actual. La divisa más fuerte sigue siendo el euro, que sube entre un 0,3 y un 0,4% frente a otras divisas. El tipo de cambio EUR-USD ha subido un 0,4%, revirtiendo por completo las caídas iniciales tras la publicación de datos estadounidenses más sólidos. El índice del dólar también ha vuelto a caer, cotizando un 0,25% a la baja hasta los 103,8600 puntos, cayendo por debajo de la barrera de los 104 puntos. En el mercado de valores, los beneficios se concentran en valores como Alphabet (GOOGL.US +3,6%), Amazon (+1,4%) y Tesla (+1,3%). Mientras tanto, los inversores están vendiendo acciones de empresas del sector de semiconductores. Nvidia, Broadcom y TSMC han bajado entre un 1,4 y un 1,6%. Los datos del mercado laboral superaron con creces las expectativas. El informe de ADP, que indica los cambios en el empleo del sector privado en Estados Unidos para octubre, mostró un aumento de 233.000 en comparación con el pronóstico de 110.000 y la cifra revisada de septiembre de 159.000 (frente a 143.500). El dólar se fortaleció después de los datos, lo que sugiere que la reacción "moderada" de ayer al informe JOLTS puede haber sido prematura. Luego recibimos los datos preliminares del PIB del tercer trimestre de 2024 de EE. UU. El crecimiento trimestral del PIB de EE. UU. en el tercer trimestre fue del 2,8%, en comparación con el pronóstico del 2,9% y el 3% anterior. Si bien están ligeramente por debajo de las expectativas, los datos aún confirman un sólido crecimiento económico de EE. UU. Los precios PCE básicos aumentaron un 2,2% intertrimestral en comparación con el pronóstico del 2,1% y el 2,8% anterior, lo que indica una disminución de las presiones de precios en comparación con los trimestres anteriores. Los datos de inflación alemanes superaron las expectativas, lo que respaldó el tipo de cambio EUR-USD. El IPC de Alemania en octubre fue del 2% interanual, en comparación con el 1,8% esperado y el 1,6% anterior. El índice de ventas de viviendas pendientes repuntó hasta un 7,4% mes a mes, en comparación con la expectativa del 0,8% y la lectura anterior del 0,6%. Las acciones de SMCI cayeron hasta un 30% después de que EY renunciara como auditor. Las preocupaciones sobre la gestión y el control surgieron en julio de 2024, lo que llevó a una revisión por parte de un Comité Especial con firmas externas. A pesar de la oposición de la empresa y la revisión en curso, EY tomó la decisión final de dimitir el 24 de octubre de 2024. Las acciones de Reddit subieron hasta un 45% después de un sólido informe del tercer trimestre, impulsado por un aumento de los ingresos interanuales del 68% hasta los 348,4 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas de 312,8 millones de dólares. La empresa también mejoró significativamente la rentabilidad y el número de usuarios activos. Los mercados bursátiles europeos, especialmente el Euro Stoxx 50 y el DAX alemán, se enfrentan a serios desafíos a mitad de semana. Los problemas se ven agravados por los problemas a los que se enfrentan las principales empresas europeas, como Volkswagen, que está lidiando con caídas de beneficios y posibles cierres de fábricas. La mayoría de los índices han bajado entre un 1,20 y un 2,00%. El oro ha subido un 0,50%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 2788 dólares la onza. La plata ha bajado un 1,50% hasta los 33,90 dólares la onza. En el mercado de criptomonedas, estamos viendo ligeras caídas, pero dadas las fuertes ganancias de ayer, la liquidación de hoy es mínima. El bitcoin ha bajado un 1,00% y se mantiene en torno a los 72.000 dólares. El ethereum ha subido un 1,40% hasta los 2.670 dólares, con beneficios intradía que superan el 3,00% por encima de los 2.700 dólares.

