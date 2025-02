Resumen diario: Los mercados asimilan el retraso de los aranceles

Mercados en EE.UU. bajo presión: Los índices de Wall Street cerraron a la baja mientras los operadores digerían los nuevos anuncios arancelarios. El S&P 500 cayó 0,7% , el Nasdaq 100 bajó 0,8% y el Dow Jones Industrial Average retrocedió 0,2% . Las megacapitalizadas de la "Magnificent Seven" perdieron 1,7% , mientras que el Russell 2000 cayó 1,2% .

