Resumen diario: Los mercados continúan su liquidación a medida que se intensifican los factores de riesgo.

La lectura de la inflación al consumidor de Suiza para septiembre fue menor de lo esperado. Además, en términos intermensuales, hay una deflación. La lectura del índice está en su nivel más bajo desde agosto de 2021.

Eurozona: índice PMI de servicios para septiembre 51,4 puntos. (previsión: 50,5 puntos; anterior: 52,9 puntos). La mayoría de las economías europeas están superando la zona de contracción, y los propios datos también superaron las expectativas.

El informe Challenger de EE. UU., que muestra el número de despidos, para septiembre indicó 72,8 mil, en comparación con 75,89 mil en agosto; los despidos cayeron intermensuales en casi un 4%. Se puede ver que los niveles son ligeramente elevados, peros a mes esta vez.

Las solicitudes de desempleo en EE. UU. fueron 225 mil frente a las 221 mil esperadas. y 218k anteriormente, revisado a 219k. Las solicitudes de desempleo continuas llegaron a 1.826M frente a 1.83M esperados y 1.834M anteriormente, revisados ​​a 1.827M

La actividad del sector de servicios de EE. UU. alcanzó un máximo de 1,5 años en septiembre, con el PMI no manufacturero del ISM subiendo a 54,9. Esto indica un fuerte crecimiento económico, particularmente en nuevos pedidos.

Los precios del petróleo subieron después de que el presidente estadounidense Joe Biden señalara que "(...) Estamos discutiendo que Israel ataque las instalaciones petroleras de Irán". Estados Unidos le dijo indirectamente a Irán que no atacara las bases militares de Medio Oriente, según IRNA. Según Biden, la Administración estadounidense no espera una respuesta militar de las FDI al ataque de Irán hoy.

Los inventarios de gas natural aumentaron en 55 mil millones de pies cúbicos la semana pasada, ligeramente por debajo de los 56 mil millones esperados y más alto que los 47 mil millones de pies cúbicos anteriores.

Lockheed Martin ha decidido aumentar su dividendo a $ 3.30. La compañía paga un dividendo cada trimestre, lo que implica un dividendo anualizado de $13,2. Por lo tanto, la tasa de dividendo anual para los próximos 12 meses es ahora del 2,19%. Para la compañía, este es el 22º año consecutivo de aumento del dividendo pagado.

Después de un repunte casi continuo de casi el 30%, el índice Hang Seng cayó más del 4,5% hoy en el máximo de la venta masiva, lo que indica la mayor venta masiva en 2 años, luego de una racha ascendente ininterrumpida de 13 días.

Los mercados bursátiles europeos están experimentando caídas. El DAX ha bajado un 0,9%, el FTSE 100 está plano y el CAC 40 ha bajado un 1,4%. Wall Street también está en rojo: el Nasdaq cae un 0,65%, el Russell 2000 un 1,16%, el Dow Jones un 0,73% y el S&P 500 un 0,55%.

La divisa más fuerte hoy es el dólar estadounidense, con el índice del dólar subiendo un 0,3%. La libra esterlina es la divisa con peor desempeño hoy después de que el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, sugiriera que unos datos de inflación más positivos podrían llevar al banco central hacia un enfoque más agresivo para los recortes de tasas de interés.

El mercado de criptomonedas está registrando caídas hoy. Ethereum ha bajado un 1,68%, Dogecoin cae un 1,25% y Bitcoin cae un 0,47%, a alrededor de 60.000 USD.

Los metales preciosos han revertido las caídas y ahora están mixtos: el oro baja un 0,07%, la plata sube un 1%, mientras que el platino baja un 1,15%.

