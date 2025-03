Resumen diario: los mercados estadounidenses caen ante datos macroeconómicos y temores arancelarios

Los índices bursátiles estadounidenses registraron fuertes caídas: el US500 retrocedió un 1,9 %, el US100 un 2,5 % y el US30 un 1,6 %, en reacción a datos de confianza del consumidor e inflación. El S&P 500 se encamina a su peor desempeño trimestral desde 2022.

La confianza del consumidor cayó a su nivel más bajo desde noviembre de 2022, según datos de la Universidad de Míchigan, con los estadounidenses expresando mayor preocupación por la inflación y la incertidumbre económica ante la inminente entrada en vigor de nuevos aranceles.

Surgieron señales de estanflación al evidenciarse un gasto de los consumidores débil junto a una inflación persistente, lo que llevó al economista David Alcaly (Lazard Asset Management) a advertir que este “patrón general” podría agravarse “a medida que los nuevos aranceles y otras políticas comiencen a hacer efecto”.

El sector tecnológico lideró las caídas, con el índice Magnificent 7 retrocediendo un 3,2 %. Amazon y Alphabet cayeron más de un 4 %, mientras que otras grandes tecnológicas también cedieron terreno ante dudas sobre la sostenibilidad de las inversiones en inteligencia artificial.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron con fuerza: el rendimiento del bono a 10 años bajó 10 puntos básicos hasta el 4,26 %, mientras los inversores buscaban refugio en deuda soberana. En paralelo, el oro extendió su fuerte racha, subiendo un 0,9 % hasta los 3.083,77 USD por onza.

CoreWeave debutó en el Nasdaq bajo el ticker CRVW, pero cayó hasta un 5,8 % tras recaudar solo 1.500 millones de USD en su OPI, muy por debajo del objetivo inicial de 4.000 millones. La firma de nube respaldada por Nvidia enfrenta vencimientos de deuda por 7.500 millones para fines del próximo año.

Las acciones de Lululemon se desplomaron un 15 % después de que su CEO, Calvin McDonald, advirtiera que “los consumidores están gastando menos debido a mayores preocupaciones por la inflación y la economía”, reflejando inquietudes similares expresadas por otros minoristas.

Economistas rebajaron su previsión de crecimiento para EE. UU. en 2025 al 2 %, citando “un menor gasto del consumidor y una inversión de capital más limitada ante la creciente incertidumbre generada por la cambiante política comercial”, según la última encuesta de Bloomberg.

Los fondos de acciones estadounidenses experimentaron su mayor salida semanal en lo que va del año, según Bank of America y EPFR Global. En contraste, las bolsas europeas continuaron captando flujos de entrada, pese a la incertidumbre global.

Las acciones de Reddit cayeron más de un 5 %, profundizando su descenso mientras aumentan las posiciones en corto y los analistas cuestionan las perspectivas de crecimiento de la empresa. El título ha perdido el 50 % desde su máximo de febrero.

El precio del petróleo bajó: el WTI cayó un 0,8 % hasta los 69,33 USD por barril, en medio de temores de que los nuevos aranceles de Trump reduzcan la demanda energética. Aun así, el crudo se encamina a su tercera semana consecutiva de avances.

Las criptomonedas se sumaron a las caídas: el Bitcoin retrocedió un 4,1 % hasta los 83.745 USD y el Ethereum cayó un 6,9 % hasta los 1.869,72 USD, en un contexto de presión generalizada sobre los activos de riesgo.

El dólar canadiense se fortaleció tras un comunicado de Trump calificando una llamada con el primer ministro canadiense Mark Carney como “extremadamente productiva”, en medio de las tensiones comerciales entre ambos países.

UBS Global Wealth Management recortó su proyección para el S&P 500 a fin de año, de 6.600 a 6.400 puntos, aunque mantuvo que “las acciones estadounidenses pueden recuperarse y cerrar el año con ganancias”, pese a la reciente turbulencia económica.

Las empresas energéticas de EE. UU. redujeron por primera vez en tres semanas la cantidad de plataformas activas de extracción de petróleo y gas. Baker Hughes reportó una caída de 1 unidad, situando el total en 592, es decir, 29 menos (5 % por debajo) que en igual período del año pasado.

