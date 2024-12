Resumen Diario: Los mercados globales se recuperan gracias a la tecnología y las criptomonedas, pero las señales económicas son mixtas

Los índices estadounidenses están todos en verde el lunes. Nasdaq 100 lidera con una ganancia alcista del 1,23%, seguido por Russell 2000 (+0,83%) y S&P500 (+0,53%). Dow Jones cotiza sin cambios en este momento.

Nasdaq 100 anunció cambios importantes en el índice a partir del 23 de diciembre, con MicroStrategy (MSTR.US), Palantir Technologies (PLTR.US) y Axon Enterprise (AXON.US) uniéndose al índice. Las incorporaciones reemplazarán a Moderna (MRNA.US), Super Micro Computer (SMCI.US) e Illumina (ILMN.US), y Bloomberg Intelligence estima al menos $ 22 mil millones en actividad comercial relacionada con ETF. Broadcom Inc. (AVGO) continúa repuntando y sube más del 10% hoy.

Los PMI de EE. UU. fueron mixtos, lo que proporcionó cierto apoyo al EUR - USD antes de la decisión sobre las tasas de la Fed. Según S&P Global, el sector servicios creció significativamente en diciembre (58,5, esperado: 55,7, anterior: 56,1), alcanzando un máximo de 3 años. El PMI manufacturero, por otro lado, se contrajo ligeramente (48,3, esperado: 49,4, anterior: 49,7), posponiendo las esperanzas de un repunte en el sector. El índice manufacturero Empire State de Nueva York para noviembre fue menor de lo esperado: real 0,2; pronóstico 10; anterior 31,2

Los mercados europeos cerraron en rojo intenso, después de unas ventas minoristas menores de lo esperado en China y lecturas del PMI que no impresionaron. El CAC40 francés es el que más pierde (-0,71%), seguido del FTSE 100 británico (-0,46%), el DAX alemán (-0,45) y el FTSE MIB italiano (-0,43%). El SMI suizo cotiza sin cambios, mientras que el IBX35 español sigue siendo el único que gana visiblemente (+0,23%).

Los futuros del cacao (CACAO: +3,7%) alcanzan nuevos máximos históricos a medida que aumenta la incertidumbre en torno a la producción futura. La temporada de cosecha 2023/2024 trajo consigo el mayor déficit de la historia debido a una fuerte caída de la producción en los países de África occidental.

Las materias primas tienden a la baja hoy, con el Gas Natural cayendo un 2,5%, ya que los niveles de inventario de EE. UU. se mantuvieron claramente por encima del promedio de 5 años. El petróleo WTI se cotiza en torno a los 70,31 dólares y el Brent a 73,95 dólares.

El PMI de servicios de la eurozona subió a 51,4 (esperado y anteriormente: 49,5), impulsado por un sorprendente repunte del sector en Alemania. La manufactura sigue siendo lenta y se mantiene en el nivel previamente decepcionante de 45,2.

La libra esterlina (GBP) emerge como la moneda de mejor desempeño con alzas consistentes de alrededor de 0.5-0.7% en múltiples pares de divisas, mientras que el yen japonés (JPY) se destaca como la moneda más débil, mostrando caidas consistentes de aproximadamente -0.5% frente a sus principales contrapartes. El dólar estadounidense (USD) muestra un desempeño mixto, pero en general parece ser ligeramente negativo, mientras que el euro (EUR) es relativamente estable con pequeños movimientos positivos alrededor de 0.1-0.2%, posicionándolo en el medio del grupo entre la fuerte GBP y el débil JPY.

Las criptomonedas suben el lunes, con Bitcoin alcanzando una marca sin precedentes de 107K (+ 4.6%). Ethereum sube 5.15%, Chainlink sube 3.8% y Dogecoin agrega 2.3% Cuando se le preguntó directamente sobre una reserva estratégica de Bitcoin en los EE. UU., Trump dijo que pensaba que se establecería una. Actualmente, los gobiernos nacionales poseen alrededor del 2.2% de todos los BTC; de estos, Estados Unidos posee la mayor parte, con más de 200,000.

