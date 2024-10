Resumen diario: los mercados globales suben a pesar de las tensiones geopolíticas, el sector energético está bajo presión, Bitcoin muestra resiliencia

Los mercados bursátiles estadounidenses demuestran fortaleza con el Russell 2000 liderando las alzas (+1,11%), mientras que los índices más grandes muestran un desempeño mixto con el S&P 500 ligeramente a la baja (-0,03%) y el Nasdaq 100 a la baja (-0,27%).

Los mercados europeos registran amplias subidas, con el índice francés a la cabeza (+1,39%), seguido del índice español (+1,25%) y el índice italiano (+1,06%)

Los mercados de Asia y el Pacífico muestran un sólido desempeño, liderados por el aumento del JP225 de Japón (+2,90%), mientras que los mercados chinos también avanzan con el indice de china subiendo (+1,14%) y el Hong kong subiendo (+0,94%)

El sector energético enfrenta una presión significativa con la caída del gas natural (-5,48%), la caída del petróleo crudo (-5,63%) y la caída de los futuros de la gasolina (-1,85%) a medida que los ataques selectivos de Israel contra Irán evitan la infraestructura petrolera.

El índice manufacturero de la Fed de Dallas muestra una mejora en -3,0 frente al esperado -9,2, y el índice de producción alcanzó un máximo de dos años en 14,6, aunque los nuevos pedidos siguen en territorio negativo.

Los metales preciosos muestran un impulso positivo con el paladio a la cabeza (+1,32%), seguido del platino (+1,29%), mientras que el oro mantiene ganancias modestas (+0,29%).

Los movimientos corporativos notables incluyen Philips (PHIA.NL) cayendo un 16% debido a las decepcionantes ventas del tercer trimestre, mientras que Sunrun Inc. gana más del 6% debido a posibles desarrollos en el suministro de energía del centro de datos.

Volkswagen cae un 0,5% en medio de nuevos anuncios de cierre de plantas en Alemania. El sindicato IG Metall convocó a una huelga inmediata a partir del martes, antes de las negociaciones previstas para este miércoles.

Las perspectivas para el gas natural siguen siendo bajistas y los inventarios podrían acercarse a los 100 bcf en las próximas semanas.

Las entradas de ETF de Bitcoin superan los $21 mil millones en lo que va del año, superando a los ETF emblemáticos tradicionales, incluidos SPDR S&P 500 Trust e iShares Core S&P 500, mientras que las acciones relacionadas con criptomonedas ganan junto con el acercamiento de Bitcoin a $69,000. Ethereum cae un 0,78% mientras que Dogecoin gana un 6,76%.

Las acciones de Borr Drilling (BORR.US) caen a mínimos de diciembre de 2022, cayendo un 6% en el período previo a la comercialización tras la guía de ganancias del tercer trimestre.

El CHF es la moneda más fuerte hoy en día, seguida por el EUR que cae solo frente al CHF y la GBP que pierde frente al mencionado anteriormente. El dólar estadounidense se está comportando bastante bien, perdiendo un 0,2% frente al euro. El JPY continúa cayendo y se acerca a 153,333 JPY por dólar.

