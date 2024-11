Resumen diario: Los mercados mundiales caen en medio de la decepción por los resultados de las grandes tecnológicas, los datos de inflación y los indicadores económicos más débiles

Los mercados bursátiles estadounidenses se desploman tras los resultados de las grandes tecnológicas, con el Nasdaq 100 liderando las pérdidas (-1,98%), el S&P 500 -1,42% y el Russell 2000 liderando las caidas con un 1,4%.

Los mercados europeos cierran a la baja, con el CAC40 francés y el índice polaco liderando las caidas con un descenso del 1,12% y el 1,2% respectivamente. El índice español y el índice italiano fueron los que mejor se comportaron, con una caída del 0,4%.

Los mercados de Asia-Pacífico muestran un rendimiento similar, encabezados por el Nikkei 225 de Japón, que cae (-2,6%) y algunos indices de China.

La ​​medida de inflación preferida por la Fed (PCE) estuvo en línea con las expectativas iniciales (índice de precios PCE: real 2,1% interanual; pronóstico 2,1% interanual; anterior 2,2% interanual).

La lectura de las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. fue inferior a lo esperado, lo que marcó el mínimo de cinco meses y mostró fortaleza en el mercado laboral estadounidense (216 000, pronóstico: 230 000, anteriormente: 227 000, revisado a 242 000).

El crecimiento del PIB del tercer trimestre de Hong Kong fue del 1,8 % interanual frente al 3,1 % previsto y el 3,2 % del segundo trimestre de 2024. El PIB trimestral cayó sorprendentemente un -1,1 %, mientras que los mercados anticiparon un crecimiento del 0,2 % tras el 0,4 % del segundo trimestre de 2024. En general, los datos apuntan a una desaceleración de la economía. La lectura se revisará el 15 de noviembre, con más detalles.

La dinámica del IPC de la eurozona (flash de octubre) fue del 2 % interanual frente al 1,9 % previsto y el 1,7 % anterior.

El PMI de Chicago cayó a 41,6, muy por debajo de las previsiones y de la marca de 50, lo que indica una contracción cada vez más profunda en el sector manufacturero de la región. Los índices estadounidenses cayeron bruscamente tras las reacciones negativas a las ganancias de Microsoft y Meta, a pesar de que ambas compañías superaron las expectativas de ingresos y beneficios. La liquidación se intensificó por las preocupaciones sobre el elevado gasto en infraestructura de IA y la moderación de las perspectivas de crecimiento de la nube.

Las materias primas energéticas se recuperan, con solo el gas natural desplomándose (-4,01%), mientras que el Petróleo y el WTI suben un 1,33% y un 1,61% respectivamente.

Los metales preciosos caen, con el paladio y la plata a la cabeza (-2,62% y -2,95% respectivamente), seguidos del platino (-1,63%) y el oro (-1,49%)

A pesar de las entradas récord a los ETF de Bitcoin, las criptomonedas sufren caidas. Bitcoin vuelve a probar los $70.000 (-2,83%). Ethereum cae un 5,43% mientras que Dogecoin cae un 4,46%.

El yen es la moneda más fuerte hoy, después de que el BoJ mencionara posibles subidas de tipos. El dólar estadounidense y el yen cayeron casi un 1% hoy, y el dólar estadounidense también se debilitó frente al euro a la luz de un IPC de la eurozona más alto de lo esperado. La libra esterlina sigue siendo la moneda más débil, ya que los inversores están preocupados por el presupuesto del Reino Unido (EUR - GBP: +0,7%).

