Resumen diario: Los mercados retroceden antes del IPC y Nvidia se encuentra bajo presión

Los índices estadounidenses retroceden desde máximos recientes tras un fuerte repunte hacia fin de año. Los movimientos en los mercados reflejan debilidad en sectores clave. El índice tecnológico estadounidense, con fuerte exposición al sector de semiconductores, cae un 0.7%. Los índices de mercado más amplios en Estados Unidos muestran bajas del 0.4% y del 0.2%, respectivamente. Por el lado positivo, el índice mexicano sube un 1.45%, mientras que el índice brasileño avanza un 1.06%. El indicador de volatilidad del mercado estadounidense se mantiene estable alrededor de 16.03.

Los mercados europeos presentan un sentimiento mixto. La bolsa francesa avanza un 0.71% hasta los 7,491.2 puntos, seguida por el mercado británico, que sube un 0.54% hasta 8,359.5 puntos. Por otro lado, la bolsa alemana registra una caída del 0.20% hasta 20,367.8 puntos, mientras que el índice de volatilidad europeo retrocede un 0.67% hasta 14.78. Otros movimientos destacados incluyen el mercado neerlandés (+0.55% hasta 895.91), el español (-0.42% hasta 12,006) y el italiano (-0.57% hasta 34,585).

En el ámbito corporativo, una compañía tecnológica clave experimenta una caída del 2% tras el anuncio de una investigación antimonopolio por parte del regulador del mercado chino, centrada en el dominio de la compañía en el sector de chips de inteligencia artificial. Los ingresos provenientes de China representan un 15% de las ganancias del tercer trimestre de la compañía.

Dos grandes empresas, Apollo Global Management y Workday, están listas para unirse a un índice principal estadounidense, reemplazando a otras dos compañías. Además, Mondelez está explorando la posible adquisición de Hershey, en una operación que podría crear un gigante alimenticio de $50 mil millones.

Los datos económicos europeos decepcionan, con la confianza de los inversores reflejada en el índice Sentix cayendo a -17.5 frente a un esperado -12.3, destacando una debilidad persistente. Por otro lado, la confianza del consumidor suizo mejora, subiendo a 49.4 desde 47.4.

Las materias primas energéticas registran subidas destacadas, lideradas por el gas natural (+3.77% hasta 3.197), seguido por la gasolina (+2.75% hasta 195.37) y el petróleo crudo (+2.11% hasta 68.59). Los metales preciosos también avanzan: la plata sube un 3.07% hasta 31.922, el paladio un 2.57% hasta 971.4, y el oro un 1.16% hasta 2,662.44.

En el mercado de divisas, el dólar se mantiene estable mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro suben 4 puntos básicos hasta 4.19%. El euro/dólar permanece sin cambios en 1.0571, la libra/dólar gana un 0.3% hasta 1.2776, y el dólar/yen sube un 0.8% hasta 151.27.

En criptomonedas, los activos digitales enfrentan presión, con el Bitcoin cayendo un 2.6% hasta $97,525 y Ethereum retrocediendo un 3.8% hasta $3,841. Una importante empresa de análisis de datos anuncia una compra adicional de Bitcoin por $2.1 mil millones.

El foco del mercado se desplaza a los datos del índice de precios al consumidor (CPI) que se publicarán el miércoles. Se espera que la inflación subyacente registre un +0.3% mensual y un +3.3% anual. Los mercados precian con un 85.8% de probabilidad un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre.

