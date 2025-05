Resumen diario: los mercados se estabilizan tras la rebaja de la calificación de EE. UU. por parte de Moody’s.

El índice S&P 500 cayó un 1% tras recuperarse de una caída temprana que superó el 2%, mientras que el Nasdaq 100 descendió un 1.5% y el Dow Jones Industrial Average retrocedió un 0.7%, ya que los inversores asimilaron la rebaja de calificación de la deuda de EE. UU. por parte de Moody's.

El Índice de Indicadores Líderes de EE. UU. descendió un 1.0% en abril, peor que la caída esperada del 0.9% y marcando su mayor disminución mensual desde marzo de 2023.

Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, indicó solo una posible bajada de tasas en 2025, señalando que la inflación no está disminuyendo tan rápidamente como se esperaba y citando incertidumbre sobre los aranceles.

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, advirtió que la recesión sigue siendo posible a pesar de que los economistas del banco redujeron recientemente la probabilidad de recesión por debajo del 50%, citando el gran déficit fiscal del país, el aumento de las tasas de interés a largo plazo y preocupaciones inflacionarias.

Estrategas de Wall Street en gran parte restaron importancia a la rebaja de Moody’s, con Thomas Lee de Fundstrat calificándola como un “no-evento” y Michael Wilson de Morgan Stanley sugiriendo que los inversores “compren en la caída” ante cualquier debilidad resultante.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, reveló que la prohibición de EE. UU. sobre sus chips H20 en China representará una pérdida de $15 mil millones, calificándola como “enormemente costosa” y “profundamente dolorosa” durante una entrevista en la feria Computex en Taipéi.

Microsoft presentó su visión de “PC con inteligencia abierta” en su conferencia anual Build, proyectando que las empresas adoptarán 1.3 mil millones de agentes de IA para 2028, e introdujo varias herramientas, incluido el Microsoft 365 Agents Toolkit.

Las acciones de Tesla cayeron un 3% después de que el gigante tecnológico chino Xiaomi anunciara que revelará su competidor del Model Y, el SUV eléctrico crossover "SU7", este jueves 22 de mayo.

JPMorgan rebajó la calificación de Netflix de “Sobreponderar” a “Neutral” a pesar del alza en el precio de sus acciones, con el analista Doug Anmuth citando la elevada valoración del título tras una subida del 30% en lo que va del año.

La CEO de Bath & Body Works, Gina Boswell, renunció y fue reemplazada de inmediato por el ex ejecutivo de Nike, Daniel Heaf, luego de que el minorista reportara resultados preliminares del primer trimestre en el extremo superior del rango guía.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 2 puntos básicos a 4.50%, mientras que el rendimiento a 30 años se acercó brevemente al 5% en medio de crecientes preocupaciones sobre el creciente endeudamiento de EE. UU.

El índice del dólar cayó un 0.6% mientras que el euro subió un 0.8% hasta $1.1253 y el yen japonés se fortaleció un 0.5% frente al dólar, hasta 144.93.

El bitcóin cotizó por encima de los $104,000 tras haber alcanzado el hito de los $100,000, ganando un 0.4% hasta $104,504, mientras que el éter subió un 2.5% hasta $2,453.

Las tasas hipotecarias a 30 años subieron hasta el 6.81% desde el 6.78% de la semana pasada, aunque aún se mantienen por debajo del 7.02% registrado hace un año.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "