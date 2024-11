Resumen diario: Los mercados se recuperan por la elección de los bonos del Tesoro y la toma de beneficios de Bitcoin cercana a los $100.000

Los índices bursátiles estadounidenses están cotizando al alza, encabezados por el Russell 2000, que subió un 2,07 % hasta 2463,1, mientras que otros índices importantes también muestran beneficios: el Dow Jones 30 subió un 0,84 % hasta 44.759, el S&P 500 avanzó un 0,28 % hasta 6002,9 y el Nasdaq 100 subió un 0,13 % hasta 20.875,97. Los mercados latinoamericanos muestran una ligera divergencia: el MEXComp de México subió un 0,03 % hasta 50.429 y el BRAComp de Brasil bajó un 0,05 % hasta 129.764.

Los mercados europeos muestran un rendimiento mixto. El W20 lidera los beneficios, con un alza del 0,45% a 2213,6, seguido por el UK100, que avanza un 0,23% a 8314,5, y el DE40 de Alemania, que suma un 0,21% a 19442,1. El índice español SPA35 sube un 0,13% hasta 11.701. Varios mercados están en territorio negativo: el AUT20 de Austria baja un 0,03% hasta 3.524, el EU50 baja un 0,16% hasta 4.798,6, el FRA40 de Francia baja un 0,26% hasta 7.252,4, el NED25 de los Países Bajos baja un 0,33% hasta 880,26, el SUI20 de Suiza baja un 0,56% hasta 11.673 y el ITA40 de Italia baja un 0,69% hasta 33.436.

Los mercados reaccionaron positivamente a la elección de Scott Bessent como secretario del Tesoro por parte de Donald Trump. La anticipada estrategia gradual del gestor de fondos de cobertura para las restricciones comerciales y la apertura a las negociaciones arancelarias impulsaron la confianza de los inversores. La noticia provocó una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro, con el bono a 10 años cayendo 10 puntos básicos hasta el 4,30%. Las tensiones en Oriente Medio muestran signos de alivio mientras el gabinete de Israel se prepara para una votación el martes sobre un acuerdo de alto el fuego mediado por EE. UU. con Líbano, después de la aprobación preliminar del primer ministro Netanyahu.

Según el economista jefe del BCE, Philip Lane, la transmisión de la política monetaria en la UE es más fuerte que en el pasado, aunque se abstuvo de proporcionar una orientación clara de política monetaria, subrayando que el banco debe mantener una actitud abierta sobre la velocidad de los futuros ajustes de las tasas.

Por otro lado, Nagel del BCE afirmó que las tasas de interés en la eurozona siguen siendo restrictivas, aunque no deberían reducirse demasiado rápido.

Las acciones de Commerzbank cayeron un 4,75% después de la declaración del director ejecutivo de UniCredit, Andrea Orcel, de que la probabilidad de adquisición es menor de lo esperado inicialmente, ya que el principal interés de UniCredit es actualmente su rival italiano Banco BPM.

El dólar se debilitó en general, y el índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,3%. El euro se fortaleció un 0,5% hasta los 1,0470 dólares, mientras que la libra esterlina ganó un 0,1% hasta los 1,2543 dólares. El yen japonés se apreció un 0,2% frente al dólar hasta los 154,40. La moneda más fuerte hoy fue el franco suizo, que subió entre un 0,4% y un 0,5% respectivamente frente al euro y el dólar.

El bitcoin retrocedió desde niveles casi récord, cayendo un 1,75% hasta los 96.000 dólares después de casi tocar los 100.000 dólares. El retroceso desencadenó más de 500 millones de dólares en liquidaciones de criptomonedas, con posiciones largas que representaron 379 millones de dólares. Sin embargo, el interés institucional sigue siendo fuerte, como lo demuestra la compra récord de 5.400 millones de dólares de MicroStrategy de 55.000 BTC a un precio medio de 97.862 dólares.

Los precios del petróleo bajaron a medida que se aliviaron las tensiones en Oriente Medio, y el crudo WTI cayó un 2,8% hasta los 69,25 dólares por barril en medio de informes de un posible progreso del alto el fuego entre Israel y Hezbolá. El oro también retrocedió, cayendo un 3,1% a 2.631,40 dólares la onza.

En noticias corporativas, Macy's retrasó la publicación de sus beneficios del tercer trimestre tras el descubrimiento de 100 millones de dólares en gastos ocultos. Bath & Body Works elevó su pronóstico de BPA para todo el año, mientras que Thyssenkrupp anunció planes para recortar o externalizar 11.000 puestos de trabajo en la unidad de acero para 2030. Las acciones de Cassava Sciences se desplomaron un 83% después de anunciar que su estudio de fase 3 ReThink-ALZ de simufilam para la enfermedad de Alzheimer no cumplió con todos los criterios de valoración.

La confianza empresarial alemana disminuyó en noviembre, con el índice IFO cayendo a 85,7 desde 86,5, por debajo del pronóstico de 86,0. La evaluación actual cayó a 84,3, mientras que las expectativas disminuyeron ligeramente a 87,2.

