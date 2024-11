Resumen diario: Los metales preciosos bajo presión por la fortaleza del dólar

La última sesión de los mercados financieros de esta semana se ha caracterizado por la realización del escenario de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

En el mercado de divisas, hoy hemos visto un nuevo retroceso fuerte del euro frente al dólar estadounidense, que por su magnitud ya ha alcanzado más del 1%.

Los índices bursátiles de Europa cerraron la sesión a la baja, aunque Wall Street estadounidense mantiene las ganancias iniciadas a principios de semana. El índice S&P500 sube un 0,5%, mientras que el Russell 2000 suma un 0,45%.

El sentimiento en el mercado bursátil alemán se deterioró notablemente durante la última sesión de negociación de esta semana. Las caídas en los mercados europeos de hoy se debieron en gran medida a las acciones muy sobrevaloradas de las empresas automovilísticas y vinculadas al sector de los bienes de lujo.

La debilidad en el sector de los bienes de lujo se debe a los débiles resultados de la Compagnie Financière Richemont, responsable, entre otras, de la marca Cartier y Vacheron Constantin. Las ventas en el primer semestre del año no cumplieron con las expectativas de los analistas. El beneficio de Richemont cayó en el primer semestre debido a que la división de relojes del grupo de lujo suizo sufrió la caída de la demanda en China.

En el extranjero, el crecimiento continuó para Tesla, que ya subió más del 7% hoy. La compañía está subiendo en la ola de los resultados electorales, lo que puede ser algo sorprendente dada la aversión de Trump al sector de los coches eléctricos. Sin embargo, el mercado parece conceder mucha más importancia a la participación política de Elon Musk, que apoyó activamente al candidato republicano durante la campaña.

Casi un 0,8% está cayendo hoy el oro, cayendo así por debajo de la zona psicológica de los 2.700 dólares. Al mismo tiempo, la plata está bajando más del 2,5%.

El petróleo crudo cayó un 2,7% después de que los nuevos programas de estímulo chinos anunciados decepcionaran a los inversores. Recordemos que China es el mayor consumidor de petróleo del mundo, por lo que el contexto económico del país muestra una relación lineal con la demanda general de la materia prima.

En el mercado de las criptomonedas, el impulso alcista se mantiene hoy, llevando a Bitcoin a nuevos picos históricos. También estamos viendo ganancias considerables en Ethereum, que está sumando un 2,5 % intradía. Las altcoins como Polygon y Cardano están sumando cerca del 15 % durante el mismo período.

