Resumen Diario: Los semiconductores desvían la atención de Irán

La sesión del lunes finaliza con ligeras ganancias en la mayoría de los índices estadounidenses pese a un contexto geopolítico turbulento. Los futuros de los índices de Wall Street avanzan en promedio alrededor de 0,2–0,3%. El Russell 2000 lidera las ganancias, subiendo más de 0,8%.

Donald Trump utilizó un tono contundente respecto a las negociaciones con Irán, calificando las condiciones iraníes como imposibles de aceptar. Muchos analistas apuntan a la posición desfavorable del presidente y al fracaso de su política hacia la República Islámica. Axios informa que la administración podría considerar reanudar operaciones militares.

El mercado accionario parece claramente enfocado en las valoraciones del sector de semiconductores. Prácticamente todo el sector registra ganancias de un solo dígito hasta dobles dígitos impulsadas por expectativas y sentimiento del mercado. Intel, Nvidia, Micron, SoFi, IonQ y AMD cotizan al alza.

La euforia en semiconductores también se está extendiendo hacia sectores vinculados a la expansión de centros de datos. Compañías relacionadas con suministro eléctrico, almacenamiento energético, infraestructura y servicios también avanzan. Entre ellas destacan Plug Power y Target Hospitality, ambas con subidas de dos dígitos.

OpenAI está creando una subsidiaria especializada en implementaciones de IA. La compañía proporcionará soporte y servicios de consultoría a organizaciones que busquen implementar soluciones de inteligencia artificial.