Resumen Diario: Los semiconductores desvían la atención de Irán

- El fuerte rally en semiconductores continúa impulsando a Wall Street pese a las tensiones geopolíticas con Irán.
- El mercado mantiene foco en la expansión de infraestructura ligada a la IA y centros de datos.
- Las materias primas energéticas y metálicas avanzan ante preocupaciones geopolíticas y expectativas de mayor actividad industrial en China.
- El fuerte rally en semiconductores continúa impulsando a Wall Street pese a las tensiones geopolíticas con Irán.
- El mercado mantiene foco en la expansión de infraestructura ligada a la IA y centros de datos.
- Las materias primas energéticas y metálicas avanzan ante preocupaciones geopolíticas y expectativas de mayor actividad industrial en China.
EE.UU.
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La sesión del lunes finaliza con ligeras ganancias en la mayoría de los índices estadounidenses pese a un contexto geopolítico turbulento. Los futuros de los índices de Wall Street avanzan en promedio alrededor de 0,2–0,3%. El Russell 2000 lidera las ganancias, subiendo más de 0,8%.
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Donald Trump utilizó un tono contundente respecto a las negociaciones con Irán, calificando las condiciones iraníes como imposibles de aceptar. Muchos analistas apuntan a la posición desfavorable del presidente y al fracaso de su política hacia la República Islámica. Axios informa que la administración podría considerar reanudar operaciones militares.
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El mercado accionario parece claramente enfocado en las valoraciones del sector de semiconductores. Prácticamente todo el sector registra ganancias de un solo dígito hasta dobles dígitos impulsadas por expectativas y sentimiento del mercado. Intel, Nvidia, Micron, SoFi, IonQ y AMD cotizan al alza.
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La euforia en semiconductores también se está extendiendo hacia sectores vinculados a la expansión de centros de datos. Compañías relacionadas con suministro eléctrico, almacenamiento energético, infraestructura y servicios también avanzan. Entre ellas destacan Plug Power y Target Hospitality, ambas con subidas de dos dígitos.
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OpenAI está creando una subsidiaria especializada en implementaciones de IA. La compañía proporcionará soporte y servicios de consultoría a organizaciones que busquen implementar soluciones de inteligencia artificial.
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La National Association of Realtors publicó los datos de ventas de viviendas existentes en EE.UU. correspondientes a abril. La lectura estuvo ligeramente por debajo de las expectativas, con 4,02 millones frente a los 4,05 millones esperados. La fortaleza del mercado queda reflejada en una revisión al alza de los datos de marzo, hasta 4,01 millones.
Europa
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El sentimiento en Europa continúa siendo claramente más débil que en EE.UU., y el desempeño de los índices al cierre fue mixto. El WIG20 de Polonia y el FTSE MIB de Italia mostraron el mejor desempeño, con ganancias cercanas al 0,7–1,4%. El Eurostoxx50 cayó más de un 0,3%.
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OpenAI está otorgando a la Comisión Europea acceso a sus herramientas relacionadas con ciberseguridad.
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La Comisión Europea está considerando relanzar un programa de subsidios para aeropuertos pequeños, apoyando las acciones de aerolíneas europeas.
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La inflación interanual de Noruega estuvo cerca de las expectativas, ubicándose en 3,4%.
Forex
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En el mercado de divisas, la libra esterlina domina, fortaleciéndose entre 0,4% y 0,8% frente a los principales pares de monedas.
Commodities
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El cacao sube más de un 10%, impulsado por preocupaciones sobre la oferta, incluyendo escasez de fertilizantes.
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Los comentarios de Donald Trump sobre un posible colapso en las negociaciones con Irán están apoyando los precios del petróleo, que suben más de un 3%. El Brent vuelve a superar los 104 USD.
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El aumento de la inflación en China está generando expectativas de una actividad industrial más sólida. Los precios del cobre y el aluminio avanzan más de un 2%.
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La plata está cerrando la brecha con el oro, subiendo alrededor de un 6%.
Criptomonedas
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El sentimiento hacia las criptomonedas continúa siendo mixto, aunque con un sesgo optimista. Bitcoin sube más de un 1% y supera los 81.000 USD. Ethereum queda rezagado, registrando una ganancia marginal inferior al 0,5%. Solana muestra un mejor desempeño, avanzando más de un 2%.
Escasez de jet fuel golpea a las aerolíneas con precios 81% más caros y la amenaza de cortes de vuelos en junio
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🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (07.05.2026)
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