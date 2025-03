Resumen diario: Mercados estadounidenses caen tras anuncio de aranceles automotrices de Trump y datos económicos

Los índices estadounidenses retroceden en la sesión de hoy en respuesta al anuncio del expresidente Donald Trump sobre nuevos aranceles a automóviles y autopartes, además de la publicación de importantes datos económicos. El S&P 500 cae un 0,1% , el Nasdaq 100 pierde un 0,2% , y el Dow Jones corrige un 0,3% . El S&P 500 se encamina a registrar su peor desempeño trimestral desde el tercer trimestre de 2023 .

Trump firmó una proclamación que impone un arancel del 25% a todos los automóviles y camionetas ligeras fabricados en el extranjero a partir del 3 de abril, lo que provocó una caída en las acciones de General Motors, Stellantis y Ford. Además, amenazó con "castigos más duros" a la Unión Europea y Canadá si se alinean contra EE.UU. Los nuevos aranceles también se aplicarán a autopartes, pese a informes anteriores que sugerían que solo afectarían vehículos terminados.

Tesla se posicionó como una de las pocas excepciones positivas del mercado, con un avance del 2%, gracias a su fuerte presencia de manufactura dentro de EE.UU. Sin embargo, el CEO Elon Musk advirtió que Tesla "NO sale ilesa", ya que muchas piezas importadas también estarán sujetas a aranceles, lo que calificó como un impacto de costos "no trivial".

El crecimiento del PIB de EE.UU. en el cuarto trimestre fue revisado al alza, desde un 2,3% a 2,4% anualizado, mostrando resiliencia económica pese a desacelerarse desde el 3,1% del tercer trimestre. Una medida clave de inflación incluida en el informe también fue revisada a la baja.

Los rendimientos del Tesoro subieron, con los bonos a 10 años aumentando 2 puntos base hasta 4,37%. Una subasta de USD 44.000 millones en notas a siete años fue débil. El mercado de bonos refleja preocupaciones sobre el impacto inflacionario de los aranceles, con mejor desempeño en bonos de corto plazo.

En el mercado inmobiliario, las ventas de viviendas pendientes en febrero aumentaron 2%, superando el pronóstico de 1%. En tanto, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se ubicaron en 224.000, en línea con las expectativas.

Los futuros del oro alcanzaron su récord número 17 del año, subiendo un 1,2% hasta USD 3.056, en medio del aumento de temores por una guerra comercial. Bank of America elevó su proyección para el oro a USD 3.500, mientras que analistas de JPMorgan plantean un posible salto hasta los USD 4.000.

Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD) cayeron más de un 3% después de que Jefferies rebajara su calificación de "comprar" a "mantener", por dudas sobre su competitividad frente a Nvidia en el desarrollo tecnológico.

GameStop anunció una emisión de bonos convertibles por USD 1.300 millones para financiar compras de Bitcoin, luego de que su directorio aprobara incluir Bitcoin como activo de reserva de tesorería.

El índice del dólar estadounidense cae un 0,2%, mientras que el euro sube un 0,4%, extendiendo su ganancia anual a más de un 4%. Bank of America señala que la "implementación selectiva de políticas pro-crecimiento en EE.UU." ha llevado a subestimar los factores positivos para el EUR/USD.

CoreWeave, proveedor de servicios de nube para IA y socio de Nvidia, enfrenta dificultades en su oferta pública inicial (IPO), reduciendo el precio de la acción a USD 40, desde un rango inicial de USD 47–55. Nvidia respalda la oferta con un pedido de USD 250 millones.

Los fondos de cobertura están aumentando sus posiciones cortas en acciones, con Nvidia, AMD y Tesla como sus principales objetivos, según Morgan Stanley. El miércoles fue el tercer mayor día de ventas individuales por parte de fondos de cobertura en lo que va del año, liderado por el sector tecnológico.

Las acciones de Novo Nordisk han caído un 25% en marzo, su mayor baja mensual desde 2002, ante temores de que pierda terreno en el mercado de fármacos para la obesidad frente a su competidor estadounidense Eli Lilly, cuyas recetas de Zepbound ya superan las ventas de Wegovy.

El informe de almacenamiento de gas natural de la EIA mostró un aumento mayor al esperado en inventarios: una acumulación semanal de 37 mil millones de pies cúbicos, frente al pronóstico de 25 mil millones. Aunque esto va contra la tendencia de cinco años, los futuros de gas natural intentan salir de la tendencia bajista, subiendo más de 2% hoy.

Los precios del petróleo se mantienen relativamente estables, con el crudo Brent cerca de los USD 73 por barril. Citigroup recomienda "coberturas graduales frente a riesgos a la baja", proyectando un rango de precios entre USD 60 y 75 hasta 2025. Los futuros del WTI suben un 0,3%, cotizando en torno a USD 70.

Las criptomonedas no muestran gran impulso hoy: Bitcoin se mantiene en torno a los USD 86.800, mientras que Ethereum ronda los USD 2.000 por unidad.

