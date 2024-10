Resumen diario: Mercados globales en alza, oro en máximo histórico; el BCE recorta tasas y Netflix se prepara para sus resultados

Las acciones estadounidenses experimentan importantes beneficios a mitad de sesión. El S&P 500 cotiza un 0,32% más alto, el Nasdaq suma un 0,6% y el DJIA sube un 0,45%. El Russell 2000 de pequeña capitalización sigue siendo el único perdedor en Wall Street, cayendo un 0,33%.

Los índices europeos han cerrado la sesión de hoy en su mayoría en verde intenso. El DAX alemán sube un 0,77%, el CAC40 francés sube un 1,22%, el FTSE 100 británico suma un 0,67%, el FTSE MIB italiano cotiza un 1,09% más alto. Las caídas son visibles en el IBX35 español (-0,77%) y el WIG20 polaco (-2,44%)

El Banco Central Europeo ha reducido sus tres tasas de interés en 25 pb. Christine Lagarde ha subrayado que el BCE no se está comprometiendo con una trayectoria predefinida de recorte de tasas, aunque la actividad económica parece ser más débil de lo esperado anteriormente. Sin embargo, la eurozona está lejos de la recesión y no se están considerando recortes de tipos más profundos de lo habitual.

La inflación de la eurozona se ha mantenido estable, con un IPC básico en línea con las expectativas (2,7% interanual, 0,1% intermensual). El BCE prevé que la inflación vuelva al objetivo del 2% en la primera mitad de 2025.

Sin embargo, la balanza comercial de la UE ha caído por debajo de lo esperado de 19.700 millones de euros en julio a 4.600 millones de euros (se esperan 17.800 millones)

Netflix se prepara para informar sus beneficios del tercer trimestre fiscal el jueves después del cierre del mercado. Beneficios estimados por acción: $5,16 (orientación de Netflix: $5,10).

Los inventarios de gas natural aumentaron en 76 mil millones de pies cúbicos la semana pasada, ligeramente por debajo de los 80 mil millones esperados y por encima de los 82 mil millones de pies cúbicos anteriores. La producción industrial y manufacturera de Estados Unidos estuvo por debajo de las estimaciones.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo también fueron menores a lo esperado: real: 241.000. Previsión: 260.000; anterior: 258.000.

Los ADR de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM.US) están subiendo actualmente un 12% después de que la compañía informara de un beneficio neto récord en el tercer trimestre, impulsado por la fuerte demanda de teléfonos inteligentes y chips de inteligencia artificial.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha anunciado que el líder de Hamás, Sinwar, ha muerto. El petróleo continúa su racha de caídas. El Brent está bajando un 1% a 73,94 dólares y el WTI está un 1,82% más bajo, cotizando actualmente a 69,57 dólares.

El dólar australiano es la moneda más fuerte hoy, apreciándose frente al dólar estadounidense un 0,45%. El euro y el yen japonés se debilitaron significativamente frente al dólar (EURUSD: -0,37%), el dólar canadiense también se está depreciando (USDCAD: +0,3%).

El mercado de criptomonedas está cayendo hoy. Ethereum ha bajado un 0,8%, Dogecoin ha caído un 3,88% y Bitcoin ha caído un 0,77%, hasta alrededor de 67.100 USD.

Los metales preciosos están en su mayoría al alza hoy: el oro establece un nuevo máximo histórico en 2692 y sube un 0,8%, la plata ha bajado un 0,36%, mientras que el platino ha bajado un 0,31%.

