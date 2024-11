Resumen diario: Nasdaq 100 cae un 0,9% antes del informe de resultados de Nvidia, Gas Natural sube un 8%💵 El dólar estadounidense sube

Los futuros del índice de Wall Street caen entre un 0,5% y un 1%. El índice de volatilidad VIX sube un 5%, en respuesta a la creciente demanda de cobertura de riesgo ante un posible aumento de la volatilidad tras la sesión estadounidense (resultados de Nvidia)

Los futuros del índice del dólar suben un 0,5%, y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años suben 3 puntos básicos hasta el 4,41% hoy; el eurodólar cae más del 0,5% hasta 1,054

Michelle Bowman de la Fed, indicó que la Fed debería ser más cautelosa a la hora de flexibilizar la política, ya que los efectos de la lucha contra la inflación se están evaporando lentamente mientras que no ha alcanzado su objetivo, y es probable que la tasa de interés neutral en la economía estadounidense sea ahora mucho más alta que el 2% que se esperaba anteriormente

Los comentarios de Lisa Cook de la Fed también indicaron cautela, ya que dejó claro que solo se justificarían más recortes de tasas si se materializa el escenario base (mayor descenso de la inflación)

Estamos viendo un claro retroceso en las acciones de semiconductores. Los analistas de Susquehanna rebajaron la calificación de Qualcomm a 210 dólares desde los 230 dólares anteriores, señalando la decepción por la reciente conferencia de prensa con la compañía

Las acciones de Eli Lilly suben un 3% (junto con Novo Nordisk) después de que el WSJ informara sobre la actividad de los representantes de ventas de la compañía, que están presentando a empresas privadas y sindicatos estadounidenses los beneficios de subsidiar el tratamiento farmacológico contra la obesidad GLP-1 para empleados

Los contratos de gas natural Henry Hub suben un 8% hoy, respaldados por un cambio en los pronósticos meteorológicos de EE. UU. para fines de noviembre/principios de diciembre; el pronóstico de la NOAA indica temperaturas mucho más bajas de lo esperado

El petróleo se cotiza a la baja un 0,5%, y los datos de la EIA de hoy indican un aumento mayor al esperado en los inventarios de EE. UU; Inventarios de crudo: 0,545 millones de brk (previsto: -0,085 millones de brk; anterior: 2,089 millones de brk) Inventarios de gasolina: 2,054 millones de brk (previsto: +0,75 millones de brk; anterior: -4,407 millones de brk) Existencias de destilados: -0,114 millones de brk (previsto: +0,4 millones de brk; anterior: -1,394 millones de brk)

El oro está subiendo casi un 0,7% en respuesta a las crecientes tensiones políticas y los riesgos para la economía mundial en el futuro, que podría verse afectada por las políticas arancelarias de EE. UU.

Por otro lado, las opiniones sobre el tema están divididas, el CEO de Goldman Sachs, Solomon, indicó que las propuestas de Trump tienen más probabilidades de impulsar el crecimiento económico. La plata, sin embargo, se negocia a la baja, y el paladio y el platino también ceden terreno.

El bitcoin está corrigiendo las alzas después de alcanzar los 95.500 dólares, con un precio actual de 94.000 dólares; las acciones de Microstrategy se negocian con un alza del 13%, y los datos de volumen muestran un interés récord en las acciones, con volúmenes de negociación en los últimos días acercándose a los de Microsoft y Nvidia. Según informes de medios aún no confirmados, el equipo de Trump está considerando crear el primer puesto de la Casa Blanca relacionado con las criptomonedas. Fuente: xStation5

