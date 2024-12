Resumen diario: Nasdaq cerca de su máximo histórico, PMI de la UE débiles, SMCI sube

El índice Nasdaq 100 alcanzó nuevos récords intradía, impulsado por el sólido desempeño de las acciones tecnológicas, en particular en el sector de semiconductores debido a los cambios de liderazgo en Intel y los desarrollos positivos en Super Micro Computer. Sin embargo, el comportamiento fue dispar en los principales índices estadounidenses: Nasdaq 100 subió un 1,00% hasta los 21.200,70 puntos.

El índice de mexicanos también avanzó un 1,01%, alcanzando los 50.494 puntos.

El S&P 500 mostró un ligero incremento del 0,14%, ubicándose en los 6.059,7 puntos. En contraste, algunos índices más amplios experimentaron caídas: Russell 2000 bajó un 0,20% hasta los 2.441,3 puntos.

El DJI descendió un 0,31%, quedando en 44.911 puntos.

El índice Bovespa cayó un 0,49% hasta los 125.903 puntos. El índice de volatilidad (VIX) disminuyó un 0,34%, quedando en 14,73 puntos. Desempeño de los Índices Europeos Los mercados europeos mostraron un comportamiento mayoritariamente positivo: El índice W20 lideró las ganancias con un alza del 2,27%, alcanzando los 2.251,6 puntos.

El índice DAX 40 avanzó un 1,37%, ubicándose en 19.953,8 puntos.

El índice de volatilidad VSTOXX subió un 1,24%, hasta los 16,33 puntos. Otros índices europeos que tuvieron buen desempeño fueron: EURO STOXX 50 (+1,17%, hasta los 4.860,6 puntos ),

(+1,17%, hasta los ), AEX de los Países Bajos (+1,16%, hasta los 890,46 puntos ),

(+1,16%, hasta los ), IBEX 35 de España (+0,84%, hasta los 11.745 puntos ),

(+0,84%, hasta los ), SMI de Suiza (+0,53%, hasta los 11.844 puntos ),

(+0,53%, hasta los ), FTSE 100 del Reino Unido (+0,47%, hasta los 8.338,5 puntos ),

(+0,47%, hasta los ), MIB 40 de Italia (+0,39%, hasta los 33.566 puntos ),

(+0,39%, hasta los ), CAC 40 de Francia (+0,26%, hasta los 7.252,9 puntos). El único índice que experimentó una caída fue el índice austriaco ATX, que descendió un 0,43%, situándose en 3.505 puntos. Desempeño de Empresas y Sectores Super Micro Computer destacó con un aumento del 27% en sus acciones, tras anunciar que un comité especial independiente no encontró pruebas de mala conducta o fraude en la dirección o el consejo de administración de la empresa.

destacó con un aumento del en sus acciones, tras anunciar que un comité especial independiente no encontró pruebas de mala conducta o fraude en la dirección o el consejo de administración de la empresa. Stellantis experimentó una fuerte caída del 8,5% en sus acciones, alcanzando mínimos de varios años, tras la inesperada dimisión del consejero delegado Carlos Tavares, la mayor caída desde septiembre de 2024. Datos Económicos y de Producción Europa sigue mostrando debilidad en su sector manufacturero, con el índice PMI para la eurozona en 45,2 puntos , un nivel bajo. Los datos de Alemania y Francia quedaron ligeramente por debajo de las expectativas.

sigue mostrando debilidad en su sector manufacturero, con el para la eurozona en , un nivel bajo. Los datos de y quedaron ligeramente por debajo de las expectativas. El Reino Unido vio una contracción en su sector manufacturero, con el PMI cayendo a 48,0 puntos , el nivel más bajo en nueve meses.

vio una en su sector manufacturero, con el PMI cayendo a , el nivel más bajo en nueve meses. En EE.UU., el sector manufacturero mostró signos de mejora, aunque sigue en terreno contractivo. El PMI manufacturero de ISM subió a 48,4 puntos, y el PMI de S&P Global alcanzó los 49,7 puntos, ambos por encima de las previsiones pero aún debajo del umbral de expansión de 50 puntos. Sector Energético y Criptomonedas En los mercados de materias primas, los contratos de Gas Natural cayeron un 5% y el petróleo bajó un 0,5%.

Los metales preciosos también registraron caídas: el oro bajó un 0,5% y la plata perdió un 0,6%.

En el mercado de criptomonedas, el bitcoin retrocedió un 2%, cotizando actualmente a 95.500 dólares, mientras que Ethereum descendió un 2,7%, rondando los 3.600 dólares. Dólar El dólar estadounidense sigue siendo la moneda más fuerte, con el índice del dólar al contado subiendo un 0,7% tras los comentarios de Donald Trump sobre la imposición de aranceles del 100% a los países BRICS, lo que podría socavar la posición del dólar en el comercio internacional.

