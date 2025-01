Resumen diario: Nasdaq y Bitcoin lideran las alzas a principios de año; Gas natural cae un 8% (03.01.2025)

Los índices americanos están al alza, recuperando las pérdidas de los últimos días de 2024. El Nasdaq lidera con un alza del +1,7%, seguido por el S&P 500 (+1,25%), el Russell 2000 (+1,15%) y el Dow Jones (+0,86%).

El Índice de Manufactura ISM en EE. UU. inesperadamente subió a 49,3 (previsión: 48,2; anterior: 48,5). El informe ISM se alinea con la lectura positiva del PMI Global de S&P de ayer, ofreciendo esperanza para un repunte en la manufactura estadounidense.

El presidente Joe Biden elogió la adquisición largamente negociada de U.S. Steel por parte de Nippon Steel de Japón. En un comunicado, Biden enfatizó que U.S. Steel seguirá siendo una empresa americana, gestionada por trabajadores estadounidenses. Nippon Steel anunció que presentará una demanda contra el gobierno de EE. UU. en respuesta.

El sentimiento de los inversores en Europa es cauteloso, siguiendo la estacionalidad histórica, aunque los índices europeos permanecen al alza. En Europa occidental, la atención se centra nuevamente en empresas de moda y automóviles, que han sufrido caídas significativas esta semana debido al escepticismo de los inversores sobre una rápida recuperación económica en China, un mercado crítico para ambos sectores. Las acciones de Kering, propietaria de marcas como Gucci y YSL, caen un 5,7% esta semana, mientras que Volkswagen cae un 3,2%.

En el mercado de divisas, la libra esterlina tiene el mejor rendimiento hoy, mientras que el dólar canadiense es el más débil. El dólar estadounidense también está a la baja, perdiendo un 0,35% frente a otras monedas.

Las reservas de gas natural en los EE. UU. continental permanecen cerca de una desviación estándar del promedio de los últimos cinco años, lo que potencialmente limita aumentos excesivos en los precios de la materia prima. El último informe de la EIA mostró una reducción semanal de 116 mil millones de pies cúbicos, menor a la caída esperada de 127 mil millones. Tras estas noticias, el precio del gas natural cae más del 8% hoy.

Se observa un repunte en el mercado de criptomonedas, con el bitcoin al alza un 1,7% y el ethereum ganando un 5,2%. Las acciones de MicroStrategy tuvieron una subida destacada del 12%.

El oro experimentó una caída del 0,6% hoy, mientras que los metales preciosos restantes cerraron con alzas: el platino fue el más alto (+1,7%), seguido por el paladio (+1,2%), mientras que la plata también subió ligeramente (+0,25%).

