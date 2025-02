Resumen diario: Nasdaq y metales preciosos suben en medio de la debilidad del dólar estadounidense 🗽

El sentimiento en Wall Street sigue mixto en la segunda mitad de la sesi贸n, aunque los futuros de los principales 铆ndices de EE.UU. han recuperado gran parte de las p茅rdidas iniciales causadas por los aranceles. El contrato de futuros del S&P 500 opera ligeramente por debajo de la l铆nea de base, el Dow Jones 30 cae un 0,3%, mientras que el Nasdaq 100 sube un 0,35%. Despu茅s del cierre de la sesi贸n en EE.UU., Alphabet y AMD聽presentar谩n sus resultados de ganancias. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El EUR-USD avanza casi 0,4% debido a la debilidad del d贸lar estadounidense, impulsada por el renovado optimismo sobre una resoluci贸n favorable en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China. Persiste la expectativa de que a煤n se pueda alcanzar un acuerdo que reduzca los aranceles entre ambas econom铆as. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se han reducido ligeramente tanto en los bonos a 2 a帽os como en los de 10 a帽os. Datos econ贸micos de EE.UU.: Ofertas de empleo JOLTS (diciembre): 7,6M ( estimado: 8M, previo: 8,098M)

( 8M, 8,098M) 脫rdenes de f谩brica MoM (enero): -0,9% (estimado: -0,8%, previo: -0,4%) Mercados internacionales y materias primas Los 铆ndices chinos CHN.cash y HK.cash suben m谩s del 2%, impulsados por el optimismo sobre los avances en inteligencia artificial entre las principales empresas tecnol贸gicas de China. Alibaba, JD.com y Pinduoduo est谩n entre los mayores ganadores tras sus recientes innovaciones en IA. Los precios del petr贸leo crudo suben un 1% despu茅s de que el expresidente de EE.UU. Donald Trump amenazara con ejercer presi贸n sobre Ir谩n con el objetivo de detener por completo las exportaciones de petr贸leo iran铆 y suspender su programa nuclear. El oro sube un 1%, alcanzando un nuevo m谩ximo hist贸rico de $2.840 por onza, mientras que la plata gana m谩s del 2%, benefici谩ndose de la incertidumbre en torno a la guerra comercial y la debilidad del d贸lar estadounidense, que ha reaccionado a las pol铆ticas de la nueva administraci贸n de EE.UU. La volatilidad en los mercados agr铆colas es elevada hoy, con la mayor铆a de las materias primas registrando ganancias: Futuros del az煤car ICE: +2,5%

+2,5% Trigo CBOT: +1,8%

+1,8% Futuros del ma铆z: +1,4%

+1,4% Cacao: -1% Mercado de criptomonedas El Bitcoin cae casi un 2%, aunque sigue cerca de la marca de los $100.000, tras haber subido desde $93.000 en las 煤ltimas horas. Las criptomonedas m谩s peque帽as tambi茅n est谩n en declive: Polygon y Polkadot pierden m谩s del 7%

pierden m谩s del El token TRUMP cae m谩s del 10% Noticias internacionales Seg煤n un informe de S&PGR, la persistencia de los aranceles EE.UU.-China podr铆a representar riesgos para la expansi贸n global de las empresas tecnol贸gicas. Mientras tanto, Panam谩 anunci贸 que est谩 cerca de retirarse de un acuerdo con una empresa de Hong Kong que opera en el Canal de Panam谩, tras discusiones con EE.UU.. El congresista Waltz confirm贸 que EE.UU. no tiene planes de detener el suministro de armas a Israel. Adem谩s, el presidente Zelensky afirm贸 que Ucrania est谩 dispuesta a ofrecer a EE.UU. acceso a tierras raras y otros recursos estrat茅gicos, en l铆nea con las demandas planteadas por Donald Trump.

