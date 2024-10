Resumen diario: Sesión a la baja tras los datos de EE.UU.

Los índices europeos terminan el día en rojo. El mercado polaco fue el que tuvo el peor desempeño del continente hoy. El WIG20 cayó casi un 2%. El DAX alemán cayó más del 1,6%, mientras que el CAC40 francés y el IBEX35 español cayeron más del 1%.

Los índices estadounidenses siguen en rojo, siendo el Nasdaq 100 el que más cae. El Nasdaq 100 ha bajado más del 2%, y las caídas dominan entre las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Todas las acciones de las llamadas "Siete Magníficas" están perdiendo hoy, lideradas por Tesla, cuyas acciones están cayendo más del 5%.

Los datos del NFP del mercado laboral estadounidense fueron inferiores a lo esperado. En agosto, el empleo en los sectores no agrícolas y no gubernamentales aumentó en 142.000 frente a las previsiones de 160.000. Al mismo tiempo, las cifras de julio se revisaron a la baja a 89.000 (lectura anterior: 114.000). La tasa de desempleo cayó 0,1 puntos porcentuales hasta el 4,2%, lo que estuvo en línea con las previsiones.

Uno de los mayores fabricantes de chips estadounidenses, Broadcom ( AVGO.US ), pierde hoy casi un 10% tras los resultados trimestrales y unas previsiones inferiores a las esperadas para todo el año 2024. Mientras tanto, Guidewire Software (+12%) y Smartsheet (+7%) suben con fuerza tras publicar mejores informes para el segundo trimestre de 2024.

JP Morgan rebajó la calificación de SMCI de " compra " y ahora recomienda adoptar una posición "neutral" sobre esta acción. El precio objetivo revisado, que es de 500 dólares, causa una gran impresión.

Lectura débil en Alemania: producción industrial de julio: -2,4% m/m (esperado: -0,4% m/m; anteriormente: 1,7% m/m).

La ​​tasa de desempleo en Canadá alcanzó su resultado más alto en 7 años (excluyendo el período de la pandemia de COVID-19). La tasa de desempleo en agosto de 2024 fue del 6,6% frente al 6,5% previsto y fue superior al valor anterior del 6,4%. El cambio de empleo en agosto de 2024 fue inferior a lo esperado, 22.1k frente a 25.000.

El oro está cayendo casi un 1% hoy y está superando los 2500 a la baja. También se observan fuertes caídas en la plata. Los contratos de este metal están perdiendo más del 3% hoy, cayendo a valores de principios de agosto.

El WTI ha bajado más del 2% y está en su nivel más bajo este año, lo que puede indicar preocupaciones sobre el estado de la economía.

El índice de volatilidad VIX ha subido un 10% hoy después de las caídas en el mercado en general. Ha crecido un 35% durante la semana.

El bitcoin está cayendo más del 3,5% hoy y se está acercando al soporte en 53480. En este momento, la principal criptomoneda está perdiendo un 0,3% intradía y se cotiza cerca de los 54.000 dólares. Ethereum cede más del 4% y su valor ronda los 2.270 dólares.

Entre las monedas del G10, el dólar australiano es el que peor se comporta hoy, perdiendo más del 1%. También se observan descensos en el dólar neozelandés (-0,8%) y la corona noruega (-0,8%). Las monedas más fuertes siguen siendo el yen japonés (+0,8%) y el franco suizo (+0,1%). A pesar de las numerosas publicaciones de datos macroeconómicos, el dólar estadounidense se mantiene en un nivel similar al del inicio del día.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "