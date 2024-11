Resumen diario: sesión mixta en Wall Street antes de las elecciones, las materias primas suben por las noticias de la OPEP

Antes de la jornada electoral, el sentimiento en Wall Street es más bien mixto. El Russell 2000 muestra fortaleza y sube un 0,77%, mientras que el Dow Jones pasa la sesión en rojo (-0,5%). El Nasdaq y el S&P 500 oscilan entre alzas y caídas, cotizando ambos a la baja en este momento (-0,05% y -0,12% respectivamente).

Los índices europeos cerraron en rojo antes de las elecciones estadounidenses. El DAX alemán pierde un 0,56%, el CAC40 francés retrocede un 0,5%, el FTSE MIB italiano cotiza un 0,4% a la baja y el IBX35 español retrocede un 0,3%. Las excepciones en el mercado bursátil europeo son el FTSE 100 británico, que rebota tras una ola de ventas tras el anuncio de un nuevo presupuesto, y el WIG20 polaco (+2,15%).

Los datos del PMI manufacturero de los países de la eurozona mostraron una mejora en comparación con las estimaciones iniciales (46 para la eurozona en conjunto, previsión: 45,9; anterior: 45,9), aunque en la mayoría de las lecturas el sector se mantuvo en la zona de contracción (por debajo de la marca de 50). No obstante, la mejora de la actividad económica en el sector manufacturero contribuyó a la fortaleza del euro, que mostró ganancias significativas frente al dólar.

Los datos de bienes duraderos de EE. UU. fueron ligeramente superiores a lo esperado (+0,5% intermensual, previsión: 0,4%, anterior: 0,5%)

Berkshire Hathaway continuó su importante reducción de sus tenencias de Apple en el tercer trimestre, vendiendo aproximadamente 100 millones de acciones

Nvidia se incorporará al Promedio Industrial Dow Jones el 8 de noviembre

Los inversores mantuvieron las apuestas sobre un recorte de la tasa de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en su reunión de noviembre el jueves. Las materias primas energéticas se preparan para un día fuerte hoy, con el gas natural a la cabeza (+4,92%), mientras que el Petróleo y el Petróleo WTI suben un 3,06% y un 3,22% respectivamente.

La acción del precio del Petróleo se vio impulsada principalmente por la postergación por parte de la OPEP de su muy esperado aumento de producción de diciembre, de 2,2 millones de barriles al día.

Los metales preciosos caen, con el paladio y el platino (-2,70% y -1,13% respectivamente). La plata sube ligeramente (+0,08%), mientras que el oro sube un 0,28% debido a la incertidumbre electoral.

Las encuestas recientes indican una carrera reñida entre Donald Trump y Kamala Harris, lo que sugiere que el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos puede retrasarse más allá de la fecha prevista.

A pesar de las entradas récord a los ETF de Bitcoin, las criptomonedas sufren caídas. Bitcoin vuelve a probar los 67.683 dólares (-1,83%). Ethereum cae un 1,45% mientras que Dogecoin sube un 6,64%.

El CHF parece ser la moneda más fuerte hoy, con alzas generalizadas en todos los ámbitos a medida que los inversores buscan refugio seguro. La corona sueca está notablemente débil, cayendo frente a la mayoría de las principales contrapartes (rango de -0,4% a -0,6%). El dólar estadounidense muestra un rendimiento mixto, pero en general más débil frente a sus principales pares, particularmente cayendo terreno frente al CHF y el CAD. Las monedas europeas están divididas, con el CHF superando el rendimiento, mientras que la corona sueca y la corona noruega muestran debilidad. El euro suizo ha subido un 0,4%, mientras que el euro sueco muestra subidas del 0,4%, lo que refleja el bajo rendimiento de la corona sueca.

