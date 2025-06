Resumen diario: Un mercado laboral sólido impulsa el apetito por el riesgo entre los inversores 📈

Los índices estadounidenses cierran la semana al alza tras datos mejores de lo esperado del mercado laboral. Las mayores subidas se observaron en el índice de pequeña capitalización Russell 2000 (+1.3%), seguido por el Nasdaq (+1.1%), el S&P 500 (+0.8%) y el Dow Jones Industrial Average (+0.75%).

se recuperan cerca de un 5.3% tras la distensión entre Elon Musk y Donald Trump. El valor había caído casi un 19% al cierre de la sesión anterior. Los mercados europeos cerraron mayoritariamente en positivo. El CAC 40 francés subió un 0.19%, al igual que el FTSE 100 británico (+0.31%), el FTSE MIB italiano (+0.55%), el IBEX 35 español (+0.31%) y el SMI suizo (+0.39%). El DAX alemán registró un leve retroceso (-0.08%).

La Bolsa de Varsovia (GPW) fue el mercado más débil en Europa hoy, principalmente debido a una caída en el sector financiero ( WIG20 : -1.28%; WIG-Banks : -1.78%).

El PIB de la Eurozona creció un 0.6% trimestral en el primer trimestre de 2025 (pronóstico: 0.3%, anterior: 0.2%), mientras que las ventas minoristas se desaceleraron respecto al mes anterior (0.1% mensual vs. 0.4% previamente).

En el mercado de divisas, el dólar muestra signos de recuperación, subiendo frente a todas las divisas del G10 hoy. El yen japonés pierde fuerza ( USD/JPY : +0.85%), mientras que el dólar canadiense muestra resiliencia ( USD/CAD : +0.16%), apoyado también por un sólido informe de empleo. El EUR/USD cae por debajo de 1.14, retrocediendo un 0.45% hasta 1.139.

La entrada de capital hacia activos de riesgo ha generado una caída en el precio del oro, que baja entre 0.09% y 0.33%, situándose en $2,330 por onza . La plata, en cambio, sube un 1% hasta $32 por onza .

Las criptomonedas también se benefician del sentimiento positivo en renta variable y registran subidas. El bitcoin rebota un 3% hasta $104,500 , Ethereum gana un 3.10% hasta $2,490 , y otros proyectos muestran resultados similares en promedio.

La próxima semana, se espera que el Senado celebre una votación final sobre la ley de stablecoins. Según los últimos informes, los republicanos han aceptado enmiendas exigidas por los demócratas. Como resultado, hay una alta probabilidad de que la ley sea aprobada en el Senado con apoyo bipartidista.

