Resumen diario: Venta masiva en los mercados tras un sólido informe NFP

El sólido informe de empleos de diciembre sorprendió a los mercados , con 256,000 nuevos empleos superando con creces las expectativas de 164,000. Esto desencadenó una caída generalizada en los mercados, ya que los inversores ajustaron rápidamente sus expectativas sobre recortes de tasas por parte de la Fed.

, con 256,000 nuevos empleos superando con creces las expectativas de 164,000. Esto desencadenó una caída generalizada en los mercados, ya que los inversores ajustaron rápidamente sus expectativas sobre recortes de tasas por parte de la Fed. Los índices bursátiles de EE. UU. registraron caídas generalizadas. El S&P 500 cayó un -1.3%, el Dow Jones bajó un -1.3%, el Nasdaq 100 retrocedió un 1.2% y el Russell 2000 lideró las caídas con más de un -2.3%.

El S&P 500 cayó un -1.3%, el Dow Jones bajó un -1.3%, el Nasdaq 100 retrocedió un 1.2% y el Russell 2000 lideró las caídas con más de un -2.3%. Los datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan mostraron una preocupante divergencia, con las condiciones actuales mejorando, pero las expectativas de inflación aumentando al 3.3% tanto para el horizonte de 1 año como para 5 años, lo que sugiere una creciente ansiedad sobre las presiones de precios futuras.

con las condiciones actuales mejorando, pero las expectativas de inflación aumentando al 3.3% tanto para el horizonte de 1 año como para 5 años, lo que sugiere una creciente ansiedad sobre las presiones de precios futuras. Los precios del petróleo se dispararon por encima de los $80 por barril ante informes de sanciones inminentes de EE. UU. contra el sector petrolero de Rusia, incluyendo aproximadamente 180 petroleros y grandes empresas como Gazprom Neft y Surgutneftgas. Además, las previsiones de clima frío en EE. UU. y Europa impulsaron aún más los precios de la energía.

ante informes de sanciones inminentes de EE. UU. contra el sector petrolero de Rusia, incluyendo aproximadamente 180 petroleros y grandes empresas como Gazprom Neft y Surgutneftgas. Además, las previsiones de clima frío en EE. UU. y Europa impulsaron aún más los precios de la energía. El gobernador de la Fed, Goolsbee, ofreció una visión optimista sobre el progreso de la inflación, señalando que la tasa a seis meses se encuentra en 1.9% y sugiriendo que las tasas podrían estar "considerablemente más bajas" en 12-18 meses. Sin embargo, expresó preocupación por los posibles impactos de los aranceles en los precios.

señalando que la tasa a seis meses se encuentra en 1.9% y sugiriendo que las tasas podrían estar "considerablemente más bajas" en 12-18 meses. Sin embargo, expresó preocupación por los posibles impactos de los aranceles en los precios. Las acciones de una aerolínea se dispararon un 9.35% tras pronosticar su año financiero más fuerte hasta la fecha, proyectando un crecimiento de ingresos para el primer trimestre del 7-9% y más de $4,000 millones en flujo de caja libre para 2025. Su enfoque en ofertas premium sigue impulsando el crecimiento.

tras pronosticar su año financiero más fuerte hasta la fecha, proyectando un crecimiento de ingresos para el primer trimestre del 7-9% y más de $4,000 millones en flujo de caja libre para 2025. Su enfoque en ofertas premium sigue impulsando el crecimiento. Las preocupaciones por incendios forestales en California provocaron una fuerte caída en el sector asegurador, con una aseguradora desplomándose un 20%. J.P. Morgan estima que las pérdidas aseguradas podrían superar los $20,000 millones, mientras que los daños económicos totales se proyectan entre $135,000 y $150,000 millones.

con una aseguradora desplomándose un 20%. J.P. Morgan estima que las pérdidas aseguradas podrían superar los $20,000 millones, mientras que los daños económicos totales se proyectan entre $135,000 y $150,000 millones. El mercado de swaps canadiense redujo la probabilidad de un recorte de tasas del Banco de Canadá en enero al 53% desde el 71%, tras datos de empleo más sólidos de lo esperado. La tasa de desempleo se situó en 6.7%, frente al 6.9% previsto y al 6.8% anterior.

desde el 71%, tras datos de empleo más sólidos de lo esperado. La tasa de desempleo se situó en 6.7%, frente al 6.9% previsto y al 6.8% anterior. La Corte Suprema mostró un probable apoyo a la prohibición de TikTok durante la audiencia de hoy, con Bloomberg Intelligence dando a la plataforma solo un 30% de probabilidad de detener la ley. La decisión podría beneficiar significativamente a competidores como Meta, Snap y YouTube.

durante la audiencia de hoy, con Bloomberg Intelligence dando a la plataforma solo un 30% de probabilidad de detener la ley. La decisión podría beneficiar significativamente a competidores como Meta, Snap y YouTube. Las acciones de un fabricante de chips cayeron un 2.45% tras oponerse fuertemente a nuevas restricciones de exportación, aunque la compañía anunció una asociación estratégica en IA con Hyundai. Las acciones del fabricante automotriz coreano subieron un 6.1% tras la noticia.

aunque la compañía anunció una asociación estratégica en IA con Hyundai. Las acciones del fabricante automotriz coreano subieron un 6.1% tras la noticia. En los mercados europeos, los datos de empleo de EE. UU. también impactaron a los principales índices, que registraron caídas en la última parte de la sesión. El SMI suizo lideró las caídas con más de un -1.1%, el CAC40 perdió un -0.8%, el DAX retrocedió un -0.5%, el FTSE 100 disminuyó casi un -0.9% y el IT40 cayó un -0.6%.

que registraron caídas en la última parte de la sesión. El SMI suizo lideró las caídas con más de un -1.1%, el CAC40 perdió un -0.8%, el DAX retrocedió un -0.5%, el FTSE 100 disminuyó casi un -0.9% y el IT40 cayó un -0.6%. En el mercado de divisas, el dólar estadounidense fue la moneda más fuerte, apreciándose frente a una cesta de divisas casi un 0.5%. Por otro lado, la libra esterlina fue la más débil, cayendo un -0.8%. El dólar neozelandés retrocedió un -0.7% y el euro cayó un -0.6%.

apreciándose frente a una cesta de divisas casi un 0.5%. Por otro lado, la libra esterlina fue la más débil, cayendo un -0.8%. El dólar neozelandés retrocedió un -0.7% y el euro cayó un -0.6%. Las criptomonedas muestran una recuperación tras las caídas recientes. El Bitcoin ha subido un 2.6%, cotizando a $94,700, mientras que Ethereum ha aumentado un 1.9% hasta $3,281. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "