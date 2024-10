Resumen diario: Venta masiva en Wall Street después del Día del Trabajo

Índices de Wall Street en rojo: el S&P500 cotiza un 1,7% a la baja, el Dow Jones cae un 1,1%, el Nasdaq y el Russell 2000 de pequeña capitalización se desploman un 2,7%. Los datos de fabricación del ISM no cumplieron con las estimaciones (actual: 47,2, estimación: 47,5, anterior: 46,8). El índice de precios pagados subió a 54 (estimación: 52, anterior: 52,9), los nuevos pedidos se contrajeron a 44,6 (anterior: 47,4) y el empleo obtuvo una puntuación de 46 (anterior: 43,4). Las ventas de semiconductores siguen las tendencias estacionales, según SIM. El índice de semiconductores de Filadelfia retrocede un 6,9%. Nvidia está en su nivel más bajo desde mediados de agosto (-6,9%). El efímero impulso alcista de Intel se agota por completo (-6,8%). Los mercados bursátiles europeos siguen con su caída de ayer: el DAX 40 alemán se contrajo un 1,1%, el CAC 40 francés bajó un 0,9% y el FTSE 100 del Reino Unido cayó un 1%. El PIB suizo ha crecido más de lo esperado en el segundo trimestre de 2024 (actual: 1,8%, estimación: 1,4%, anterior: 0,6% interanual), mientras que el IPC resultó inferior a lo esperado (actual: 1,1%, estimación: 1,2%, anterior: 1,3%) Las materias primas energéticas también están en rojo, siendo el OIL.WTI el que más se desplomó (-5%), como resultado de las especulaciones en torno a los recortes de producción en la OPEP+. El gas natural cae alrededor del 0,2%. Las criptomonedas están en declive: el Bitcoin baja un 2,2%, el Etherum se desploma un 4% y el Dogecoin cotiza un 1,2% a la baja. Los metales preciosos también se suman a la caída estacional: el oro retrocede un 0,3%, la plata cae un 1,75%, el platino se queda corto un 2,05% y el paladio se desploma un 4,4%. El EUR-USD alcanzó su nivel más bajo desde el 19 de agosto, tras el enfriamiento de las expectativas de recortes agresivos de 50 puntos básicos en las tasas de interés en septiembre. El franco suizo se deprecia frente al dólar. El sólido PIB y la inflación lenta podrían alentar nuevos recortes de tasas en Suiza, lo que impulsaría al dólar al alza.

