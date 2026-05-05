Resumen Diario: Wall Street Alcanza Nuevos Récords Mientras los Precios del Petróleo se Enfrían

Índices de mercado en máximos históricos: Wall Street alcanzó nuevos máximos históricos, impulsado por el optimismo en torno al mantenimiento del alto el fuego en Medio Oriente. El US100 ganó 1,5%, impulsado por un fuerte rally en intel, mientras que el US500 subió 0,9%, acercándose a la marca de los 7.300 puntos.

Tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz: La semana comenzó con una breve escalada en el Estrecho de Ormuz. La Marina de EE.UU. escoltó dos embarcaciones, repeliendo ataques de Irán. Mientras la agencia de noticias FARS afirmó que un ataque iraní impactó un buque de guerra estadounidense con dos misiles, Estados Unidos negó oficialmente estos reportes.

Señales diplomáticas desde Irán e Israel: Irán anunció planes para crear una nueva institución para gestionar el tránsito a través del Estrecho de Ormuz. El presidente iraní también expresó su intención de discutir la resolución de disputas regionales con socios árabes. Mientras tanto, Israel calificó los recientes ataques iraníes sobre los EAU como una "señal de advertencia" y afirmó que no espera una mayor escalada.

Retroceso en los precios del petróleo: Con el alto el fuego manteniéndose, los precios del crudo han retrocedido desde los máximos recientes. El Brent cayó más de 3% hasta los $110 por barril, mientras que el WTI descendió a $102 por barril.

Perspectiva económica de Trump: En un discurso hoy, Donald Trump afirmó que el proceso de escolta de buques a través del Estrecho de Ormuz conduciría a precios de combustible más bajos. Señaló que varios países están buscando comprar petróleo a Estados Unidos y sugirió que Irán aún desea alcanzar un acuerdo, describiendo los incidentes recientes como "juegos" en lugar de un intento real de escalada.

Intel y el sector de semiconductores: Las acciones de Intel subieron 14% hoy, extendiendo un fuerte rally que ha llevado al título a ganar 440% en los últimos 12 meses. El salto está vinculado a una posible renovación de la alianza con Apple para producir nuevos procesadores. AMD avanzó más de 4% antes de su reporte de resultados tras el cierre, en medio de altas expectativas del mercado.

Resultados mixtos en tecnología y retail: Las acciones de PayPal cayeron casi 10%, a pesar de sólidos resultados, una guía mixta para los próximos trimestres inquietó a los inversores. Pinterest registró una volatilidad significativa, mientras que GameStop continuó su caída debido a crecientes dudas sobre su potencial adquisición de eBay.

Desempeño de Palantir: Palantir reportó sólidos resultados financieros con $1,63 mil millones en ingresos (un aumento del 85% interanual), superando las expectativas. El beneficio por acción (BPA) subió a 33 centavos (un incremento del 250% interanual). Sin embargo, las acciones cayeron 6%, ya que los inversores se preocuparon por un crecimiento más lento de lo esperado en el segmento comercial en Estados Unidos.

Datos económicos de EE.UU.: El ISM de Servicios se ubicó en 53,6, ligeramente por debajo de las cifras previas y de las expectativas. Los nuevos pedidos están cayendo con fuerza, y aunque el índice de precios no subió tanto como se esperaba, permanece en niveles extremadamente altos. El indicador JOLTS (ofertas de empleo) cayó a 6,86 millones, situándose exactamente en línea con las previsiones.