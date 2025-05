Resumen diario: Wall Street cae ante el temor a aranceles de Trump; el oro y el EUR/USD se disparan.

Los índices bursátiles estadounidenses retrocedieron hoy tras el anuncio de Donald Trump de un posible arancel del 50 % sobre productos de la Unión Europea, que podría entrar en vigor a partir de junio. No obstante, las caídas fueron parcialmente revertidas en la segunda mitad de la sesión. Al cierre, el S&P 500 cayó un 0,4 %, el Dow Jones un 0,3 % y el Nasdaq 100 retrocedió un 0,6 %.

El dólar estadounidense se debilita, reflejado en una caída del 0,7 % en el par EUR/USD , que ha subido por encima de 1,136. El oro sube más del 2 %, impulsado por una mayor demanda de activos refugio. Por su parte, el Bitcoin ha bajado de los $110,000, siguiendo la caída en los índices de Wall Street.

Trump también lanzó una advertencia a Apple, amenazando con aranceles del 25 % si la empresa no relocaliza la producción de iPhones en Estados Unidos. Las acciones de Apple cayeron más del 2,5 % en respuesta a los comentarios del Presidente.

Los índices europeos también retrocedieron ante el anuncio del arancel del 50 % de Trump. Sin embargo, el DAX logró recuperar una parte significativa de las pérdidas anteriores y cerró la semana con una caída moderada del 1,6 %. Los sectores automotriz y de bienes de lujo europeos fueron especialmente sensibles a la noticia.

Un breve episodio de aversión al riesgo condujo a un descenso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, con los rendimientos a 10 años bajando por debajo del 4,5 %. Sin embargo, parte de ese movimiento ya se ha revertido y los rendimientos se sitúan actualmente por encima de ese umbral.

La volatilidad también repuntó, con los futuros del VIX subiendo en torno al 4 %, aunque tras corregir parte del alza inicial.

Las ventas minoristas en Canadá mostraron un crecimiento mensual más sólido en marzo (+0,8 %) de lo esperado (+0,7 %). No obstante, excluyendo ventas de automóviles —probablemente impulsadas por compras previas al arancel—, las ventas minoristas básicas cayeron un 0,7 % mensual.

Las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. se ubicaron levemente por encima de las expectativas, con 743,000 nuevas viviendas vendidas en abril, frente al consenso de 693,000.

En el mercado agrícola de materias primas , la volatilidad se mantuvo limitada, excepto para el cacao , que cayó más de un 4 %. Los metales industriales mostraron ligeras alzas, mientras que el platino y la plata siguieron el liderazgo del oro y subieron con más fuerza.

El Secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, declaró que Estados Unidos busca reducir los rendimientos de los bonos y estimular la inversión privada. Añadió que se espera que los efectos positivos de la desregulación comiencen a reflejarse en los datos del PIB hacia 2026.

