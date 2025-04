Resumen diario: Wall Street duda tras declaraciones de Trump 🚩 El bitcóin alcanza su nivel más alto en dos meses

Los índices bursátiles estadounidenses subieron durante la sesión de hoy , pero cedieron parte de sus ganancias tras declaraciones del presidente Donald Trump. Trump afirmó que no reducirá los aranceles a China hasta que Pekín “dé algo a cambio” a Estados Unidos. Añadió que es poco probable que haya una nueva pausa en los aranceles y que la gente “apenas comienza a comprender lo beneficiosos que son los aranceles”.

A las 8:00 p.鈥痬., el Nasdaq 100 subía un 0,55鈥% , y el S&P 500 avanzaba un 0,3鈥% .

Las acciones de Alphabet recortaron parte de sus ganancias tras la publicación de resultados y ahora cotizan un 1,2鈥% al alza. Los valores con mejor desempeño fueron Nvidia y Tesla , que subieron aproximadamente un 3,5鈥% y un 9鈥% , respectivamente. Las acciones de Tesla se beneficiaron de rumores de desregulación del mercado de vehículos autónomos en EE.鈥疷U. y del respaldo de la administración estadounidense.

La confianza del consumidor , según la Universidad de Míchigan, cayó por cuarto mes consecutivo, situándose en 52,2 , por debajo de las expectativas de 47,3 . Las expectativas de inflación a cinco años se mantuvieron en 4,4鈥% , mientras que las expectativas a un año bajaron de 6,8鈥% a 6,5鈥% , aunque siguen siendo muy elevadas.

El Euro Stoxx 50 , que representa a las 50 mayores empresas europeas, cerró su mejor semana del año con una subida del 4,43鈥% . El optimismo se extendió a casi todos los mercados del Viejo Continente ( DAX: +0,8鈥% , CAC 40: +0,45鈥% , FTSE 100: +0,1鈥% ). Los sectores más rentables fueron el automotriz , materiales y tecnología .

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se recuperó desde sus mínimos tras conocerse que China está considerando suspender aranceles del 25鈥% sobre productos médicos y químicos de EE.鈥疷U. ( USDDIX: +0,15鈥% ). Entre las divisas del G10, destacaron las subidas de la corona sueca (USDSEK: +0,77鈥%) y el yen japonés (USDJPY: +0,6鈥%) . El EUR/USD fue el menos afectado, con una caída del 0,1鈥% hasta 1,1381 .

Tras las declaraciones de Trump, el oro recortó pérdidas que llegaron a superar el 2鈥%; actualmente cae un 1,8鈥% . La plata y el paladio caen alrededor de un 1,7鈥% , mientras que el platino retrocede un 0,8鈥% . El índice dólar (USDDIX) sube más de 0,2鈥% , y el EUR/USD baja un 0,07鈥% , hasta 1,137 .

El petróleo crudo cotiza sin cambios, mientras que el gas natural (NATGAS) sube alrededor de 0,5鈥% . En el mercado de materias primas agrícolas, el azúcar destacó con una subida de casi 1,8鈥% , y los futuros del cacao extendieron su tendencia alcista con un aumento de casi 3鈥% , alcanzando la zona de los 9.400 dólares por tonelada .

El bitcóin superó los 35.000 dólares durante el día, pero luego cedió parte de sus ganancias tras las declaraciones de Trump sobre los aranceles, lo que volvió a generar temor en el mercado.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "