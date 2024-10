Resumen diario: Wall Street frena el impulso alcista

El Washington Post informó ayer después de la sesión de Wall Street que Israel no tiene la intención de atacar la infraestructura petrolera de Irán. Esto provocó un claro retroceso de los precios ayer por la noche, y este movimiento continuó hoy. Los precios del petróleo cayeron más del 2% hoy y el WTI se acercó a los 70 dólares por barril

Después de las fuertes subidas de ayer en Wall Street, hoy se avecina una corrección, que está provocada por la debilidad del sector de los semiconductores.

ASML publica datos un día antes. Los resultados son buenos, pero sorprende la información muy negativa sobre los pedidos (más del 50% menos que el trimestre anterior y significativamente menos de lo esperado).

ASML cayó hasta un 15%, lo que arrastró a empresas como Nvidia e Intel.

Por otro lado, los sólidos resultados bancarios provocaron un repunte de los precios en el sector.

El bitcoin siguió creciendo y probó alrededor de 68 mil, en medio de crecientes posibilidades de que Donald Trump gane las elecciones. Polymarket predice una probabilidad del 57% de que Trump gane. Las ganancias de BTC se neutralizaron más tarde, junto con las caídas en Wall Street

Daly de la Fed indicó que los recortes moderados de las tasas de interés son razonables y el balance general puede verse limitado aún más. Después de esta información, vemos que el dólar se fortalece nuevamente y el EUR - USD cae por debajo de 1.0900

La inflación en Canadá cae al 1.6% interanual, con expectativas del 1.8% interanual y el nivel anterior del 2.0%. La probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos por parte del BoC la próxima semana está creciendo

El USD - CAD continúa con un fuerte crecimiento y se cotiza a un nivel superior a 1.3800, el más alto desde fines de julio

El Nasdaq100 cae más del 1.2%, mientras que el S&P 500 cae más del 0.7%, lo que está relacionado con la neutralización de las alzas de ayer y la respuesta a los comentarios agresivos.

El empleo en el Reino Unido cae más de lo esperado en 15 mil para septiembre, otro factor a favor de nuevos recortes de tasas del BoE

El GBP - USD se mantiene justo por encima de 1.30

