Resumen diario: Wall Street intenta frenar una corrección a corto plazo en medio del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.; los precios del petróleo suben💵

Los índices estadounidenses han estado cotizando "por debajo de la barra" desde el comienzo de la sesión, aunque claramente están tratando de evitar una corrección incluso a corto plazo. Como resultado, el Nasdaq-100 y el S&P500 están cayendo en el rango de 0,1 - 0,2%. El petróleo sube más de un 3% en la ola de tensiones geopolíticas; el mercado espera el informe de inventarios del API programado para hoy. Como informó el Canal 12, citando fuentes, el ejército israelí ha completado su período de preparación para atacar a Irán, y parece que una respuesta llegará en los próximos días. Anteriormente, Israel dijo que la respuesta podría incluir bombardear la sede de los comandantes iraníes, después de que Hezbolá llevara a cabo un ataque fallido en la residencia del Primer Ministro Netanyahu. La empresa más débil en el S&P500 hoy es Genuine Parts, que está desplomando casi un 20% después de unos resultados trimestrales decepcionantes. El proveedor de piezas de automóvil informó de beneficios netos casi un 30% por debajo de las previsiones de FactSet. Las acciones del fabricante de motores GE Aerospace también están cayendo más del 8%. Por otro lado, las acciones de General Motors están subiendo casi un 7% después de unos resultados muy sólidos. También aumentan las acciones de Philip Morris (+8,9%), cuyos resultados también superaron las expectativas de los inversores. El euro también se vio presionado por los datos más sólidos del índice regional estadounidense, la Fed de Richmond. El índice indicó -14 hoy frente a los -17 pronósticos y -21 anteriormente; el subíndice de servicios industriales subió, el índice de envíos industriales mejoró. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años suben casi 2 puntos básicos para acercarse al 4,2% Christine Lagarde expresó hoy un optimismo parcial sobre la tendencia a la baja de la inflación en la eurozona, pero insinuó que los recortes de tasas del BCE podrían ser un poco más lentos. El mercado, sin embargo, "no compró" esta narrativa y recibió las declaraciones con moderación, lo que ejerció presión sobre el EUR-USD, que actualmente baja un 0,1% y cae a la zona de 1,08 La sesión de hoy en los mercados europeos transcurrió con un estado de ánimo débil. Sin embargo, el CAC 40, el FTSE y el DAX alemán cayeron ligeramente en el rango de 0,1 a 0,2%. Entre los mercados emergentes, el WIG 20 de Polonia se destacó, cayendo un 1,2%, después de datos de ventas minoristas sorprendentemente débiles Los futuros de trigo, en el CBOT de Chicago, borraron una buena parte de las caídas de hoy y regresaron a las cercanías de $ 577. El Sovecon ruso redujo hoy su estimación de producción para 2025 a 80,1 millones de toneladas, frente a los 81,5 millones de este año, y los operadores están considerando la posibilidad de una reducción de las existencias mundiales de trigo. Sin embargo, el sentimiento principal sigue siendo bajista, y el informe CoT indicó posiciones cortas dominantes tanto de Managed Money como de Commercials. En el mercado de metales preciosos, estamos viendo fuertes beneficios hoy. La plata alcanzó un nuevo ATH, subiendo un 3,1% hoy. El oro suma un 1% a pesar de que el dólar sigue fortaleciéndose, el platino y el paladio suman un 2,4% cada uno. Las criptomonedas se negocian en un sentimiento mixto, pero Bitcoin se mantiene por encima de los $67.000. Standard Chartered cree que el récord histórico de la criptomoneda podría alcanzarse "en las próximas semanas". ApeCoin está perdiendo más del 15% y profundizando una venta masiva causada por la toma de beneficios, luego de los beneficios del domingo. Hoy, el FMI revisó al alza el crecimiento del PIB de EE. UU. en 2025 al 2,2% interanual, mientras que redujo las previsiones de crecimiento para Alemania tanto para 2024 como para 2025. Ahora el FMI espera que la economía alemana se estanque este año, frente al crecimiento interanual del 0,2% previsto anteriormente.

